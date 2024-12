Weihnachtsmarkt in NRW: Striktes Verbot! Besucher fallen vom Glauben ab

Ob Essen, Bochum, Dortmund oder eine der zahlreichen kleinen und feinen Alternativen im Land: Ein Besuch auf einem Weihnachtsmarkt in NRW ist für viele Menschen geradezu Pflicht. Doch manch wird dabei umstellen müssen.

Wer nämlich zum Beispiel mit Freunden oder Arbeitskollegen gemütlich an einer Bude steht und zwischen Glühwein und gebrannten Mandeln auch mal eine Zigarette rauchen will, der kann es wahrscheinlich gar nicht fassen. Auf einem Weihnachtsmarkt in NRW ist das jetzt nämlich verboten.

Weihnachtsmarkt in NRW – der erste mit Rauchverbot!

Holzwickede bei Dortmund hat ein Rauchverbot für öffentliche Veranstaltungen im Freien beschlossen. Der Gemeinderat hat am Donnerstag (12. Dezember) beschlossen, dass das Verbot künftig alle städtischen Veranstaltungen betreffen werde, also zum Beispiel den Weihnachtsmarkt, den Streetfood-Markt, den Tanz in den Mai sowie das Hundeschwimmen und den Holzwickeder Sommer.

+++ Weihnachtsmarkt Bochum: Angebliches Verbot treibt Besucher zur Weißglut – „Frechheit“ +++

Die Gemeindeverwaltung werde jetzt ein Konzept zur Umsetzung, Kontrolle und Bestrafung bei Verstößen erarbeiten. Jegliche Art von Raucherwaren, also auch E-Zigaretten, Zigarren usw. sind künftig auch unter freiem Himmel tabu.

Satire-Partei „Die Partei“ gab den Anstoß

Holzwickede greift als erste Stadt in Deutschland zu diesem Mittel. Somit ist es auch der Weihnachtsmarkt in NRW, für den ein Rauchverbot gilt – allerdings erst im Jahr 2024. Denn der diesjährige Weihnachtsmarkt in dem Ort (rund 17.500 Einwohner) fand bereist vom 29. November bis zum 1. Dezember statt.

+++ Weihnachtsmarkt Dortmund: Besucher-Wut findet kein Ende – „Beschämend“ +++

Der Beschluss basiert auf einem Antrag der Satire-Partei „Die Partei“, die zum Schutz der nichtrauchenden und insbesondere der minderjährigen Menschen „rauchfreie Gemeindefeste“ gefordert hatte. Das sei vor dem Hintergrund zu sehen, dass der passive Konsum von Cannabis ebenso gesundheitsschädlich wie passives Rauchen von Tabak aus Zigaretten sei, hieß es. Und Cannabis-Konsum sei auf Gemeinde-Veranstaltungen schließlich schon verboten. Die Gemeindeverwaltung von Holzwickede hatte für eine Ablehnung des Rauchverbots plädiert – aber die Politiker im Rat waren mehrheitlich dafür.

Mehr News:

Im September hatte auch die EU-Kommission den Staaten nahegelegt, rauchfreie Zonen auszuweiten – etwa auf Freizeitbereiche im Freien für Kinder wie öffentliche Spielplätze, Freizeitparks und Freibäder sowie öffentliche Gebäude, Haltestellen und Bahnhofsbereiche.

(mit dpa)