Weihnachtsmarkt in NRW total verwüstet – Unbekannte sägen Tannenbaum ab

Wie traurig! Mit einer unmöglichen Aktion haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag, den 17. Dezember, Kinderträume zerstört. Auf dem Weihnachtsmarkt in Halle Westfalen (NRW) randalierten Unbekannte und sägten einfach kurzerhand den dort stehenden Tannenbaum.

Den sorgfältig geschmückten Weihnachtsbaum ließen sie einfach auf dem Weihnachtsmarkt in NRW liegen und machten die Biege. Die Polizei Gütersloh sucht nun nach den Vandalen.

Weihnachtsmarkt in NRW: Unbekannte fällen Weihnachtsbaum

In Halle (Westfalen) sind die Menschen schockiert. Unbekannte haben ihnen zum Wochenende die Weihnachtszeit ordentlich versaut. Die Stadt westlich von Bielefeld wurde in der Nacht von Vandalen heimgesucht. Diese haben den Weihnachtsmarkt am Ronchinplatz im Zentrum der Stadt verschandelt.

Der geschmückte Christbaum, der dort noch bis Freitag stand, lag am Samstagmorgen abgesägt am Boden. Bei diesem traurigen Anblick müssen die Herzen der Stadtbewohner sehr geschmerzt haben. Der einst so stolze und aufrechte, fünf Meter hohe Baum am Boden – besonders Kinderaugen dürften sich mit Tränen gefüllt haben.

Unbekannte haben einen Weihnachtsmarkt in NRW verwüstet. Foto: Polizei Gütersloh

Ob dort nun ein neuer Baum aufgestellt wird, ist noch nicht bekannt. Doch bestimmt würden sich das viele Menschen wünschen.

Polizei sucht Vandalen

Ob es ein Grinch war, der Weihnachten hasst, oder eine Truppe Halbstarker von Frust zerfressen – das weiß keiner. Auch nicht, auf welche Summe sich der entstandene Schaden beläuft. „Und auch wenn es das Christkind und der Weihnachtsmann mit Sicherheit gesehen haben“, sucht die Polizei Gütersloh nun nach den unbekannten Tätern.

Solltest du wissen, wer den Christbaum gefällt hat oder etwas Verdächtiges in der Nacht auf Samstag bemerkt haben, dann melde dich bitte bei der Behörde. Unter der Telefonnummer 05241 8690 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise gerne entgegen.