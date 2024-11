Romantischster Weihnachtsmarkt in NRW lockt mit zauberhaftem Blick – doch nicht jeder darf ihn besuchen

Jedes Jahr aufs Neue haben Besucher die Qual der Wahl, welchen Weihnachtsmarkt in NRW sie anschauen werden. Für viele ist das alle Jahre wieder ein Wettlauf gegen die Zeit, gibt es in ganz Nordrhein-Westfalen über 330 weihnachtliche Märkte.

Als einer der romantischsten Weihnachtsmärkte des Bundeslandes gilt der Standort Schloss Drachenburg. Malerisch am Nordwesthang des Drachenfels gelegen, gilt die Drachenburg als „Ikone der Rheinromantik“. Die perfekte Kulisse also für einen Adventsmarkt. Doch Besucher müssen eines dringend wissen.

Weihnachtsmarkt in NRW kehrt zu Wurzeln zurück

Unter dem Namen „Adventszeit auf Schloss Drachenburg“ findet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr an den ersten drei Adventswochenenden, also vom 30. November bis 1. Dezember, vom 7. bis zum 8. Dezember und am 14. und 15. Dezember statt. Seit dem Vorjahr verzichtet man hier fast vollständig auf Verkaufsstände, um laut „wa.de“ „einen Ruhepol in der einkaufsträchtigen Zeit zu schaffen“.

Um das besondere Flair zu genießen, werden Besucher aber schon im Vorfeld vor die Wahl gestellt. Denn für den Weihnachtsmarkt auf Schloss Drachenburg in NRW müssen sie Tickets kaufen. Und diese sind nach Angaben des Veranstalters streng auf rund 2.500 pro Tag limitiert.

Nur hier werden Besucher fündig

Die Tickets können nicht vor Ort und nur online im Vorverkauf erworben werden. Dabei haben Weihnachtsmarkt-Besucher die Qual der Wahl, ob sie zu Fuß oder per Drachenfelsbahn anreisen. Für Ersteres werden 8 Euro für Erwachsene fällig, Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahre sowie Personen mit Schwerbehindertenausweis kommen ermäßigt für 6 Euro rein. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Außerdem verkaufen die Veranstalter des NRW-Weihnachtsmarkt Familientickets für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Dafür werden 18 Euro fällig. Wer per Drachenfelsbahn anreist, zahlt 18 Euro, ermäßigt 10 Euro pro Person. Es wird extra darauf hingewiesen, dass die Tickets nur für die ausgewählten Veranstaltungstage gültig sind.

