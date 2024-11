Nur eine einzige NRW-Stadt macht mit – kurz vor Weihnachten ist es so weit

Weihnachten rückt immer näher und langsam kommt man richtig in die weihnachtliche Stimmung. Da darf natürlich ein Event nicht fehlen, das seit 1997 jährlich in der Vorweihnachtszeit in Deutschland stattfindet. Jedoch wird dieses Jahr nur eine einzige Stadt in NRW an der Aktion teilnehmen.

Auch dieses Jahr tourt der ikonische rote US-Truck von Coca-Cola durch Deutschland. Egal, was man von der Aktion hält, mittlerweile ist diese schon beinahe eine weihnachtliche Tradition geworden. Wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtet, hat Coca-Cola jetzt die acht Tour-Stationen in Deutschland bekannt geben, von denen sich eine in NRW befindet.

NRW: Weihnachtstruck in Aachen

Bei den Tour-Orten handelt es sich um Berlin, Leipzig, Regensburg, Wiesbaden, Neumünster und Baden-Baden. Die einzige Stadt in NRW, die an der Weihnachtsaktion von Coca-Cola teilnehmen wird, ist Aachen. Das Event soll am 21. Dezember in der „100,5 Arena“ stattfinden, der Eissporthalle im Sportpark Soers.

Jedoch sollten Fans aus NRW, denen Aachen zu weit ist, noch nicht die Köpfe hängen lassen. Coca-Cola kündigt nämlich an, dass ein Tour-Stopp noch nicht entschieden ist. Wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtet, hat das Unternehmen sogar ein Community-Voting in der Coca-Cola-App gestartet, um zu entscheiden, in welcher Stadt das größte Interesse besteht.

User haben noch bis Sonntag (24. November) Zeit, um in der App für ihren bevorzugten Ort abzustimmen. Zur Auswahl steht sogar eine Stadt aus NRW, und zwar Attendorn im Sauerland. Alternativ stehen noch Barmstedt (Schleswig-Holstein), Melsungen (Hessen), Straubing (Bayern) oder Zerbst (Sachsen-Anhalt) zur Auswahl.

Persönliche Coca-Cola-Flaschen

Vielleicht wird dieses Jahr der Coca-Cola-Truck also seinen Weg in zwei Städten in NRW finden. Die Orte bereist Coca‑Cola mit dem Zug, basierend auf einer Kooperation mit dem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, DB Cargo. Dieses Jahr sollen gleich zwei Coca-Cola-Trucks genutzt werden, um ganz Deutschland zu bereisen.

Fans von Coca-Cola sollten sich dieses Event nicht entgehen lassen. Nicht nur kann man in den Weihnachtstrucks ein Foto mit dem waschechten Coca-Cola-Weihnachtsmann machen, Besucher können sogar eine persönliche Coca-Cola-Flasche erstellen. Fans in NRW wird es wohl am 21. Dezember nach Aachen ziehen oder, mit etwas Glück, alternativ auch am 14. Dezember nach Attendorn.