Weihnachtsmarkt NRW: US-Amerikaner von den Socken, weil er diese Entdeckung macht

Da ist er wieder – und diesmal auf einem Weihnachtsmarkt in NRW! Unter seinem Account „Ryaneatss“ zeigt der US-Amerikaner Ryan (27) aus Bielefeld (NRW), wie er als Ami typische „deutsche“ Gerichte wie Döner, Bratwurst oder Käseschnecken bewertet und beurteilt. Seine Videos erreichen viele Zuschauer auf der ganzen Welt, er interagiert mit seinen Fans und geht auf deren Tipps und Empfehlungen ein.

Jetzt versucht er sich auf einem Weihnachtsmarkt in NRW. Sein Experiment diesmal: Wie weit kommt man mit nur 15 Euro durch einen Weihnachtsmarkt? Was kann man essen, was trinken – bevor der Geldbeutel leer ist!

Weihnachtsmarkt NRW: US-Amerikaner von den Socken, weil er DAS entdeckt

Auf Instagram zeigt er sich, wie er die 15 Euro in die Kamera hält. Im Hintergrund sieht man deutlich den Kölner Dom. Er betritt „Heinzels Wintermärchen“, ein Weihnachtsmarkt in der Altstadt zwischen Heumarkt und Alter Markt. Als Erstes gönnt er sich den Klassiker schlechthin: einen Glühwein. Der Preis hat es vergleichsweise in sich: satte acht Euro!

Nach Adam Riese bleiben Ryan also noch sieben Euro übrig. Die Tasse bringt er übrigens nicht zurück, er verzichtet auf das Pfand, will die Nikolaus-Tasse stattdessen lieber behalten. Ist ja seine freie Entscheidung…

Ami sucht Käse-Spätzle – und findet sie!

Als Speise wählt er sich schon seinen Wunsch aus: Er will Käse-Spätzle, und das im rheinischen Kölle! Da er ja schon einige Zeit in Deutschland lebt, weiß er, dass das kein leichtes Unterfangen wird. Käse-Spätzle sind schließlich eine Spezialität aus Schwaben, nicht unbedingt im Rheinland.

Und doch kann er es kaum fassen, denn tatsächlich findet er einen Spätzle-Stand! Er ist außer sich, freut sich, und gönnt sich eine Portion für zehn Euro. Der Hammer: Er ist sogar bereit, die zwei Euro, die er nicht übrig hätte, draufzulegen! „Wow, da sind sogar grüne Zwiebeln drauf! Ich finde den Preis etwas überteuert, aber mir egal. Es ist so lecker, wie ‚deutsche Makkaroni‘. Unglaublich, eine 10 von 10!“

Na dann, guten Appetit…