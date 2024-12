Weihnachtsmarkt in NRW: Warnung vor großer Glühwein-Gefahr – es reicht ein Glas

Endlich wieder auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein schlürfen und dabei gebrannte Mandeln snacken – das ist seit einigen Tagen wieder möglich! Für zahlreiche Menschen aus NRW gehört ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt zur Adventszeit einfach dazu.

Der Glühwein gehört einfach zum Weihnachtsmarkt wie der Tannenbaum zu Heiligabend – das sehen wohl nicht nur die Menschen in NRW so. Doch, aufgepasst! Ganz ungefährlich ist das nicht. Vor allem, wenn du mit dem Auto da bist, könnte dir das „bisschen“ Glühwein schnell zum Verhängnis werden.

Weihnachtsmarkt in NRW: Glühwein-Liebhaber sollten gut nachdenken

„Ein Gläschen in Ehren, kann niemand verwehren“. Dieser abgewandelte Spruch erfährt in den Vorweihnachtstagen wieder an Bedeutung, wenn die Weihnachtsmärkte zu Punsch, Grog oder Glühwein einladen. Feuchtfröhliche Runden heben dann die Stimmung. Dabei steigt der Alkohol auch schnell zu Kopf und beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit. Der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS) warnt.

„Glühwein ja – Hände am Steuer oder am Lenker eines E-Scooters aber nein“, sagt BADS-Präsident Helmut Trentmann und verweist darauf, dass alkoholisierte Heißgetränke durch Zucker und Wärme schneller in die Blutbahn gelangen. „Die Fahrtüchtigkeit nimmt vom ersten Schluck an ab, die Unfallgefahr dadurch zu.“

Weihnachtsmarkt in NRW: Das musst du beim Trinken unbedingt wissen

Auch wenn du vor dem Trinken etwas gegessen hast, werde zwar die Alkoholaufnahme verlangsamt, die Fahrtüchtigkeit jedoch trotzdem eingeschränkt. Im Umfeld von Weihnachtsmärkten kann man vielfach Taxen ordern oder den öffentlichen Nachverkehr nutzen, so spreche dann nichts gegen das eingangs zitierte „Gläschen“.

„Bereits ab 0,3 Promille im Blut können alkoholbedingte Fahrfehler zu weitreichenden Konsequenzen – auch bei E-Scootern – führen“, warnt Trentmann. Ab 0,5 Promille handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, unabhängig davon, ob der Fahrer Ausfallerscheinungen hatte oder beispielsweise in Schlangenlinien gefahren war. Eine absolute Fahruntüchtigkeit bestehe ab 1,1 Promille und werde als Straftat geahndet.