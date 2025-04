Tierheim in NRW entdeckt Paket vor der Tür – ein Blick hinein lässt alle verzweifeln

Der Job in einem der zahlreichen NRW-Tierheime könnte so erfüllend sein. Schließlich drücken Tiere ihre Dankbarkeit für ihre Versorgung immer wieder auf herzergreifende Weise aus.

Doch der Mensch bringt die Angestellten aus den Tierheimen in NRW immer wieder an den Rand der Verzweiflung. So geschehen mal wieder am Montag (24. März) im Tierheim Bottrop.

Tierheim in NRW entdeckt Paket – mit bitterem Inhalt

Es war eine ehrenamtliche Gassigängerin, die am Nachmittag auf dem Parkplatz vor dem Bottroper Tierheim parkte, um mit einigen Hunden eine Runde zu drehen. Als sie gegen 18 Uhr wieder zu ihrem Auto ging, entdeckte sie plötzlich einen blauen Karton neben der Fahrertür. „Beim Hineinblicken schauten ihr zwei ängstliche Augen entgegen“, berichtet das NRW-Tierheim.

++ NRW: Mann ohne Hund soll Hundesteuer zahlen – irre, was er nach dem Gerichtsurteil vorhat ++

Es handelte sich um ein Kaninchen, das offenbar auf dem Parkplatz zurückgelassen worden war. Es werde nun gut versorgt. „Jedoch ist es für uns immer noch ein Rätsel, wie skrupellos Tiere, in diesem Fall das niedliche Kaninchen, ausgesetzt werden“, poltern die Verantwortlichen in den Sozialen Medien. Schließlich handle es sich um ein Lebewesen und nicht um einen Gegenstand.

++ Wetter in NRW: Ausgerechnet jetzt! Miese Wende lässt alle verzweifeln ++

NRW-Tierheim ratlos

„Kein Tier hat es verdient, vor die Tür gesetzt zu werden“, findet das Tierheim Bottrop. Andere Tierfreunde reagieren entsetzt: „Herzlos, wie kann man in der Lage sein, sein Tier einfach in einen Karton zu quetschen, das Tierchen abzustellen, um dann zu gehen? Sein Tier einfach zu entsorgen – ich werde es nie verstehen. Gut, dass es nun in Sicherheit ist.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein anderer Tierfreund bezeichnet die Aktion ebenfalls als „fürchterlich“, gibt aber zu Bedenken: „Zumindest schon mal vorm Tierheim und nicht im Wald ausgesetzt oder in den Müllcontainer geworfen.“

Mehr Themen:

Doch trotzdem steht das Tierheim jetzt vor der großen Herausforderung, nichts über das Kaninchen zu wissen: Leidet es womöglich an einer Krankheit? Braucht es besonderes Futter? All das ist nur zu erahnen, was das Aussetzen jedes Mal so dramatisch macht. Deshalb appelliert das Tierheim Bottrop an alle Tierhalter: „Es gibt immer eine Lösung, wenn man aus diversen Gründen nicht mehr für seinen Schützling sorgen kann!“