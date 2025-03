Wetter in NRW: Ausgerechnet jetzt! Miese Wende lässt alle verzweifeln

Das Wetter in NRW zeigt sich am Freitag (28. März) von seiner besten Seite. Wie schon am Vortag herrschte den ganzen Tag über strahlender Sonnenschein bei Werten zwischen 16 und 19 Grad.

Angesichts der sonnigen Breitseite der letzten beiden Tage blickten viele Menschen in NRW zuversichtlich auf das Wochenende – zumal es insbesondere am Samstag aufs Wetter ankommt. Doch ausgerechnet kurz zuvor wendet sich das Blatt.

Wetter-Wende in NRW verhagelt Stimmung

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kündigten sich die Wetter-Wende schon am Freitag im Tagesverlauf an. Denn da erhielten die ersten Quellwolken Einzug in NRW. Insbesondere im Westen des Landes konnten die auch schon mal dichter sein.

Und diese Entwicklung soll anhalten. So startet der Samstag laut den DWD-Meteorologen nicht nur stark bewölkt, sondern auch bis in die Mittagsstunden regnerisch. Erst am Nachmittag soll es dann von Nordwesten ausgehend auflockern. Doch das ist viel zu spät für alle, die sich auf ein ganz besonderes Ereignis gefreut haben.

Wetter in NRW macht Strich durch die Rechnung

Denn am Samstagvormittag ist theoretisch auch in NRW eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Nach Himmels-Spektakel Anfang der Woche (mehr dazu hier >>>) laden zahlreiche Sternwarten zur Beobachtung des Himmels-Phänomens ein. Blöd nur, dass das Wetter in NRW offenbar nicht mitspielt.

Bleibt den Freunden der Astronomie nur die Hoffnung, dass sich plötzlich doch eine Lücke zwischen den Wolken auftut, damit ein kleiner Blick auf die Sonnenfinsternis möglich wird. Ein kleiner Trost: Neben dem Himmels-Spektakel hat sich so manch eine Sternwarte noch ein buntes Programm einfallen lassen. Mehr dazu hier >>>