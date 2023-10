Weihnachtsmarkt in NRW mit Schleuderpreisen! HIER kannst du mächtig sparen

Es ist merklich kälter geworden in den letzten Tagen in NRW. Bei nächtlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt dürfte bei vielen mittlerweile die Lust auf ein Heißgetränk in der Hand gestiegen sein. Die Weihnachtsmarkt-Saison darf deshalb gerne bald beginnen.

Doch kann sich auch jeder den Spaß leisten? Schon im vergangenen Jahr mussten viele angesichts der teilweise stark angezogenen Preise auf den Weihnachtsmärkten in NRW schlucken. Immerhin sind die Energie- und Lebensmittelpreise in den letzten Monaten nicht weiter explodiert. Dennoch dürften die Waren an den Buden auch in diesem Jahr nicht ganz billig werden. Auf einem Weihnachtsmarkt in NRW kannst du allerdings mit Schleuderpreisen rechnen.

Weihnachtsmarkt in NRW

Die Rede ist vom Weihnachtsmarkt Düsseldorf, der in diesem Jahr vom 23. November bis zum 30. Dezember geöffnet haben wird. Hier können sich die Besucher in diesem Jahr auf einige Neuerungen einstellen. Allen voran ist die Kooperation mit der App „Too Good To Go“ zu nennen, die zuletzt erst der Movie Park in Bottrop-Kirchhellen eingegangen ist (mehr hier). Wie eine Sprecherin des Veranstalters „D.LIVE“ im Gespräch mit DER WESTEN verrät, sind alle Gastronomen des Weihnachtsmarkts in der NRW-Hauptstadt zur Teilnahme verpflichtet.

Sie müssen ihre übriggebliebenen Speisen nach Ende der Weihnachtsmarkt-Öffnungszeiten in der App zum Schnäppchenpreis anbieten. Wer schnell ist, kann dabei bis zu 70 Prozent des Normal-Preises sparen. Im besten Fall wird durch diese Maßnahme auch weniger Essen weggeschmissen. „Es wird nur etwas eingestellt, wenn etwas übrig ist“, erklärt die „D.LIVE“-Sprecherin.

Noch mehr Nachhaltigkeit auf NRW-Weihnachtsmarkt

Auch die zweite Neuerung soll den Düsseldorfer Weihnachtsmarkt 2023 nachhaltiger machen. So werde in diesem Jahr Einwegplastik verboten. Speisen und Getränke dürfen an den Buden entweder in Mehrweg- oder essbaren Verpackungen herausgegeben werden.

Die Besucher können sich außerdem in diesem Jahr über eine Erweiterung des Düsseldorfer Weihnachtsmarkts freuen. So wird es in diesem Jahr auch Büdchen bis in den Kö-Bogen hinein geben. Die Eisbahn an der Kö sowie das Riesenrad am Rheinufer gehen auch wieder an den Start. Für einen Besuch des Weihnachtsmarkts in der NRW-Hauptstadt gibt es also in diesem Jahr gute Gründe.