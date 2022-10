WDR: Ex-„Tatort“-Kommissarin packt aus – „Hat mich irritiert“

Sie war eine der prägenden Figuren des Dortmunder „Tatorts“. Nach zehn Jahren verabschiedete sich Anna Schudt (48) aus der WDR-Produktion– und das sprichwörtlich mit einem Knall. Denn ihre Serienfigur der Kommissarin Martina Bönisch starb durch einen tödlichen Schuss.

Im WDR-Talk „Kölner Treff“ verrät sie nun, dass das abrupte Ende ihrer Serienfigur auch ganz persönliche Konsequenzen für sie hatte. Und mit denen habe sie definitiv nicht gerechnet.

WDR: Zuschauer trauern um „Tatort“-Kommissarin

Es war ein brutaler Schock für die Fans des Dortmunder „Tatorts“. Wie aus heiterem Himmel mussten sie in der Episode „Liebe mich“ von Kommissarin Bönisch Abschied nehmen. Viele Zuschauer waren auf 180, nachdem die Serienfigur ohne jegliche Ankündigung einfach gestrichen wurde (mehr hier). Dabei war es die freiwillige Entscheidung der 48-jährigen Schauspielerin, den „Tatort“ zu verlassen, bekräftigt sie im „Kölner Treff“. Ein mutiger Schritt für eine freiberufliche Schauspielerin und dreifache Mutter in unsicheren Zeiten.

Schließlich garantiert ein fester Hauptrollen-Platz in der öffentlich-rechtlichen Serien-Produktion ein solides Einkommen. Doch sie habe gespürt, dass es Zeit für etwas Neues sei. Auch wenn ihr der Abschied aus der beinahe familiären Set-Atmosphäre des Dortmunder „Tatorts“ sehr schwer gefallen sei. Was dann folgen sollte, hätte Anna Schudt so aber nicht erwartet.

Ex-„Tatort“-Kommissarin Anna Schudt (u.r.) war am Freitag zu Gast beim „Kölner Treff“ im WDR. Foto: IMAGO / Eventpress

WDR: Ex-„Tatort“-Kommissarin „sehr irritiert“

Im WDR-Talk verrät die Schauspielerin, dass nach ihrem Serientod erst einmal gar nichts passierte. „Ich habe dieses Jahr fast gar nichts gemacht“, sagt Anna Schudt im „Kölner Treff“ und gibt zu: „Das hat mich sehr irritiert.“ Nach zehn Jahren im Dortmunder „Tatort“ seien also nicht reihenweise Angebote hereingeflattert.

Sie habe allerdings großes Vertrauen darauf, dass sich etwas Neues ergibt. So sieht es auch Heidelinde Weis (82): „Sie sind so eine so gute Schauspielerin. Also, das Beste kommt noch“, so die erfahrene Schauspiel-Kollegin. Für ihren Kommentar erntet sie tosenden Applaus. Einer, der auch Anna Schudt weitere Hoffnung auf Rollen in der Zukunft geben dürfte.

Ex-„Tatort“-Kommissarin kehrt im WDR zurück

Und die Fans des Publikumslieblings können sich freuen. Denn schon bald ist Anna Schudt an der Seite von Jörg Hartmann (Hauptkommissar Faber) wieder zu sehen. Zwar nicht als ermittelnde Kommissarin. Dafür mit einem besonderen Blick hinter die Kulissen.

Denn zum zehnjährigen Jubiläum des Dortmunder „Tatorts“ (außerdem 25 Jahre Kölner und 20 Jahre Münsteraner „Tatort“) strahlt der WDR eine Sonder-Dokumentation aus. In „Das Tatort Geheimnis“ (29. Oktober im WDR) nähern sich die Schauspieler dem Phänomen des Krimis und warum er bei den Zuschauern so gut ankommt. Zudem ist Anna Schudt aktuell in der ZDF-Mediathek als Hauptdarstellerin von „Die Bürgermeisterin“ zu sehen.