Vodafone-Kundin im Ruhrgebiet warnt vor mieser Masche: „Lasst euch nicht verarschen“

Man kennt’s: Werbung, Anrufe oder sogar Vertreter, die vor der Tür stehen und einem einen neuen Vertrag andrehen wollen. Auch Vodafone schickt immer wieder Mitarbeiter raus, die Kunden akquirieren oder für einen Glasfaser-Vertrag gewinnen sollen.

Doch was eine Vodafone-Kundin aus dem Ruhrgebiet kürzlich erlebt hat, könnte jetzt sogar ein Fall für die Polizei werden.

Vodafone-Kundin erlebt Ärger an der Tür

Die Kundin aus Castrop wurde zuletzt von einem Telekom-Mitarbeiter besucht, der ihr eine Menge Lügen aufgetischt hatte, nur um sie zu einem neuen Vertrag zu überreden. In einer Castroper Facebook-Gruppe warnte sie sogleich mögliche weitere Betroffene.

„Am Habinghorster Markt läuft ein Telekomvertreter rum, der einem erzählt, dass bei (bei uns) Vodafone das Kabelinternet abgeschaltet werden soll durch den Glasfaserausbau und einem einen Neuvertrag aufquatschen möchte.“ Doch jetzt kommt der Clou: „Angeblich gebe es nur über die Außenvertreter keine Kosten für den Techniker und den Anschluss an Glasfaser und der Anschluss wäre über den Shop, sowie Onlineshop teurer.“

Vodafone-Kundin: „Lasst euch nicht verarschen“

Die Castroperin war sehr genervt von dem vermeintlichen Mitarbeiter. „Er ist ziemlich penetrant und versteht kein Nein.“ Tatsächlich bekam sie vor ein paar Tagen einen Brief von Vodafone, der genau auf dieses Thema hinweist. Dieser liegt DER WESTEN vor.

Eine Vodafone-Kundin hatte dieses Schreiben erhalten. Foto: Sonja Netz

Darin heißt es: „Einige Kund:innen haben sich bei uns gemeldet. Ihnen wurde an der Haustür gesagt, dass unser Kabel-Internet wegen des Glasfaser-Ausbaus in deiner Region abgeschaltet wird. Das stimmt nicht.“ Das Kabel-Internet bleibt, verspricht Vodafone in dem Schreiben. Es werde sogar ausgebaut.

„Lasst euch also bitte nicht verarschen!“, warnt daher die Castroperin.