Verkaufsoffener Sonntag NRW: Shopping-Fans aufgepasst! HIER haben die Läden auf

Wem unter der Woche häufig die Zeit fehlt, nutzt gerne das Wochenende, um Einkäufe zu erledigen. Leider bleibt dafür im Regelfall nur der Samstag oder ein verkaufsoffener Sonntag. Aufgrund der vielen Städte in NRW ist eigentlich jedes Wochenende eine Stadt in der Nähe dabei.

Wer also die Einkaufsliste noch abhaken möchte oder einfach nur Lust hat, einen gemütlichen Einkaufsbummel durch die Geschäfte der Stadt zu machen, kann in den folgenden Orten in NRW an diesem verkaufsoffenen Sonntag (5. Februar) fündig werden.

Verkaufsoffener Sonntag NRW: Sport und Shopping in einem

Im Sauerland sind am Sonntag die Türen in Winterberg geöffnet. Wer Wintersport und Shopping verbinden möchte, ist hier genau richtig. Besucher können zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr durch die Geschäfte er Winterberger Kernstadt flanieren und nach Herzenslust einkaufen.

Wer sich für einen Ausflug nach Winterberg entscheidet, sollte allerdings genügend Zeit für die Anreise einplanen. Wegen der vielen Ski-Touristen könnte es auf den Straßen möglicherweise voll werden.

Die Öffnungszeiten der verkaufsoffenen Städte im Überblick:

Haltern am See (14.00 bis 18.00 Uhr)

Marl (13.00 bis 18.00 Uhr)

Winterberg (11.00 bis 17.00 Uhr)

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Städte im Ruhrgebiet

In Haltern am See kannst du am Sonntag dort „shoppen, wo andere Urlaub machen“, denn das ist das Motto der Stadt am Rande des Ruhrgebiets. Die Innenstadt lockt mit zahlreichen kleinen und großen Geschäften.

Die Läden öffnen um 14.00 Uhr und schließen um 18.00 Uhr. Der verkaufsoffene Sonntag der Stadt findet an jedem ersten Sonntag im Monat statt. Ist der erste Sonntag ein Feiertag, so verschiebt sich der Shopping-Tag auf den zweiten Sonntag im Monat.

Unweit von Haltern am See haben auch die Geschäfte in Marl geöffnet. Mitten im Ruhrgebiet liegt das Einkaufszentrum Marler Stern. Dort finden an diesem Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr ein Antikmarkt statt. In den verkaufsoffenen Geschäften der Innenstadt können Kunden zwischen 13.00 und 18.00 Uhr entspannt einkaufen gehen.