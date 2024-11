Die politische Stimmung in Deutschland ist angespannt. Das scheinen auch die Parteien zu spüren. Jetzt ist in NRW ein schwerer Fall von Vandalismus zutage getreten! Unbekannte beschädigten wiederholt das Grünen-Parteibüro in Petershagen (NRW). Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht jetzt Zeugen.

Schon am 18. Februar wurden die Grünen vor Ort Opfer von Vandalismus. Die Täter beschädigten seinerzeit das Schaufenster des Parteibüros, verursachten durch einen Brandsatz auch einen hohen Sachschaden innerhalb des Gebäudes im NRW-Ort.

Vandalismus in NRW: Angriff auf Parteibüro – Polizei ermittelt

Der nächste Fall folgte am 29. März, als ein Graffiti auf das Schaufenster des Parteibüros gesprüht wurde. Irgendwann zwischen dem 19. und dem 28. Oktober setzten Unbekannte dann eine Fahne in Brand. Sie war in vier Metern Höhe an der Hausfassade des Gebäudes angebracht.

Zwischen dem 14. und dem 18. November sprengten die Täter den Metallbriefkasten der Grünen weg. Durch die Explosion wurde der Briefkasten gegen einen am Straßenrand geparkten VW geschleudert, der dadurch beschädigt wurde.

Ein Zeuge hätte die Täter gesehen, sie flüchteten wohl mit einem dunklen Kleinwagen. Am 23. November sprengten die Täter dann erneut den Briefkasten des Grünen-Parteibüros. Die Ermittler bitten unter 0521 5450 um weitere Hinweise.