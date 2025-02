Valentinstag in NRW unter Schneedecke? Jetzt ist Kuschel-Wetter angesagt

Am Freitag (14. Februar) ist Valentinstag! Und so wie es aussieht, wird dieser wohl vor allem drinnen im Warmen gefeiert werden. Outdoor-Aktivitäten bieten sich an diesem Tag höchstens in warmer Unterwäsche und dickem Wintermantel an. Denn jetzt kommt die sibirische Kälte aus Nordosten auf NRW zugerast.

Und die hat es in sich. Nicht nur die Temperaturen rauschen zum Valentinstag nach unten, auch könnte endlich wieder Schnee in NRW fallen. Wetter-Experte Dominik Jung gibt einen Ausblick auf den wohl romantischsten aller Festtage.

Wetter in NRW: Valentinstag verspricht Schnee

Am Freitag herrscht eine Grenzwetterlage. Der Westen und Süden liegen dabei eher auf der warmen Seite, der Osten und Norden auf der Kalten. Vor allem dort zieht ab Donnerstag die Kälte herein. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ spricht von „markanten Schneefällen“ rund um Hamburg und Berlin. „Da schüttelt Frau Holle die Betten aus.“

Aber auch im Westen könnte es etwas weiß werden. Auf der Karte des europäischen Wettermodells sind auch ein paar Zentimeter Schnee östlich von Essen zu sehen. Sehr viel wird es vermutlich nicht werden, für eine geschlossene Schneedecke dürfte es nicht reichen. Doch der ein oder andere könnte am Valentinstag tatsächlich Schneeflocken zu sehen kriegen.

Wetter in NRW wird zur „Achterbahnfahrt“

Rund um den Valentinstag wird das Wettergeschehen allerdings zu einer „richtigen Achterbahnfahrt“, so der Meteorologe. Am Dienstag (11. Februar) ziehen zwei Tiefs gleich hintereinander über uns hinweg. Dadurch könnte es etwas „ungemütlich“ werden, kalt und nass.

Herrschen am Mittwoch (12. Februar) noch 8 Grad, sinken diese am Donnerstag bereits auf 3 Grad ab, am Sonntag wären es dann nur noch 2 Grad. In den Nächten herrscht Dauerfrost bei teilweise 5 Grad unter null, mit Schnee kann es noch kälter werden. Es kann etwas Schnee oder auch Regen geben, ansonsten soll es weitestgehend trocken bleiben.

Das sind die Temperaturen der kommenden Tage:

Dienstag: 3-7 Grad (0 Grad auf dem Kahlen Asten), nachts -3 bis 1 Grad

Mittwoch: 4-7 Grad (1 Grad im hohen Bergland), nachts -4 bis 0 Grad

Donnerstag: 1-4 Grad (-1 Grad in Hochlagen), -1 bis -4 Grad

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Auch die neue Woche beginnt trocken und winterlich. Doch wie geht es dann weiter? Das kann der „wetter.net“-Moderator noch nicht mit Gewissheit sagen. Die Streuung in den Prognosen ist groß. Auch eine erneute Erwärmung wäre drin. Womöglich gibt es zum letzten Februar-Drittel wieder Temperaturen im zweistelligen Bereich.