US-Amerikaner stellt NRW-Polizisten besondere Frage – danach rennt er sofort zu Rewe

Mittlerweile verfolgen über 950.000 Menschen die Tests von Wahl-Kölner „Ryaneatss“ auf Instagram und TikTok. Der US-Amerikaner zog vor gut zwei Jahren von Amerika nach NRW und hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich durch die deutschen Produkte und kulinarischen Eigenheiten zu testen.

Nachdem sich US-Amerikaner Ryan Kim, wie der Influencer mit bürgerlichem Namen heißt, kürzlich erneut ans typisch deutsche Mettbrötchen wagte (DER WESTEN berichtete), zog es ihn wieder vor die Tür. Seine Mission: Einen Deutschen nach seinem Lieblingsessen fragen. Doch plötzlich macht Ryan in der NRW-Stadt vor einem Polizeiauto Halt.

US-Amerikaner will von NRW-Polizist nur eines wissen

Lange um den heißen Brei redet er im Gespräch mit dem Polizei-Beamten aus NRW nicht herum. „Ich habe eine Frage: Was ihr Lieblingsessen hier in Deutschland“, stellt der US-Amerikaner seinem Gegenüber eine eher ungewöhnliche Frage, die der Polizist so auch nicht aller Tage hören dürfte.

Die Antwort folgt prompt: „Nudelauflauf – mit Fleisch oder ohne Fleisch.“ Nach einem Dank an den offenen NRW-Polizisten zieht der US-Amerikaner direkt zum nächsten Rewe los. Seine Mission ist klar. Doch schnell folgt beim nächstgelegenen Supermarkt die Ernüchterung.

NRW: Amerikaner bleibt keine andere Wahl

Anstatt sich Zutaten wie Nudeln, Käse und Co. für einen klassischen Nudelauflauf selbst zusammenzusuchen, sucht der Amerikaner nach einer Fertig-Version. Aber auch ein Mitarbeiter aus dem Rewe in NRW kann ihm da nicht weiterhelfen. Doch Ryan wäre nicht Ryan, wenn er nicht einen Plan B in petto hätte.

Kurzerhand greift er zum Alternativprodukt, einem vielleicht noch typischer deutschem Kartoffelauflauf. „Es ist nicht genau, was Herr Polizei Deutschland gesagt hat, aber nah genug dran“, findet Ryan. Nachdem er sich diesen zu Hause warm gemacht hat, folgt prompt das klare Urteil. „Das ist Benzin“, drückt Ryan Kim seine pure Begeisterung im Instagram-Video aus. Vor allem mit Tabasco schmeckt dem US-Amerikaner aus NRW die Auflauf-Variante bestens. Ob er das nächste Mal mehr Erfolg bei seiner Suche nach dem sagenumwobenen Nudelauflauf haben wird, bleibt abzuwarten.