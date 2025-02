US-Amerikaner lebt seit 2 Jahren in NRW – über DAS kommt er nicht hinweg

Andere Länder, andere Sitten – wenn einer damit Erfahrungen hat, dann Ryan Kim. Auf seinem Instagram-Kanal „Ryaneatss“ nimmt der US-Amerikaner mittlerweile über 61.000 Menschen bei seinen Tests durch die deutsche Kultur und Kulinarik mit und zeigt vor allem die Eigenheiten seiner neuen Wahlheimat NRW. Zuletzt zog es ihn etwa in eine deutsche Lidl-Filiale. Warum er hier beim Anblick der Backwaren aber direkt wieder umdrehte, liest du hier >>>.

Jetzt meldet sich der Mann aus den USA aber mit einem besonderen Anliegen bei Instagram zu Wort. Und der ist nicht der „Dönerstag“, denn der US-Amerikaner nach seiner eigenen Erfindung jeden Donnerstag in NRW zelebriert.

US-Amerikaner in NRW wird emotional

Denn wie Ryan am Donnerstag (6. Februar) mit Blick auf den Kalender feststellte, lebte er bereits auf den Tag genau seit zwei Jahren in NRW. Kürzlich machte der US-Amerikaner Köln zu seiner neuen Wahl-Heimat. Und hier testet er sich bislang in gewohnter, ungenierter Manier durch das kulinarische Angebot.

Standesgemäß hatte sich Ryan Kim mit einem Döner ausgestattet, um sein kleines NRW-Jubiläum zu feiern. Wie er resümierte, sind die zwei Jahre für ihn wie im Flug vergangen. „Von allen möglichen Dingen – Essen, der Kultur und der Sprache – habe ich so viel gelernt und so viele Erfahrungen gesammelt“, zeigte sich der Influencer dankbar. Doch ein Learning sollte er – wie viele andere Ausländer auch – schnell machen: „Die deutsche Sprache ist so schwer.“ Über eines kommt der Wahl-Kölner aber so gar nicht hinweg.

Ryan startete in NRW Projekt

Denn ob sein Content auch die breite Masse interessieren würde, da war sich der US-Amerikaner anfangs nicht so sicher. „Als erstes war ich mir nicht sicher, ob ich hier überhaupt erfolgreich sein könnte, weil ich Amerikaner bin und da vielleicht eine gewisse Barriere ist“, offenbarte er. „Aber ich habe so viele von euch Leuten getroffen und ihr wart so authentisch und bescheiden und einfach super nett. Vielen Dank an euch dafür.“

Diese Worte dürften seiner Community, die Ryan Kim in seinen Videos ohnehin bereits „Family“ nennt, ans Herz gehen. Doch nach zwei Jahren ist für den Mann aus NRW noch nicht Schluss. „Ich freue mich darauf, mehr in Deutschland herumzukommen.“ Dabei wird er sicherlich noch die ein oder andere Spezialität testen und damit nicht nur seine deutschen Zuschauer zum Schmunzeln bringen.