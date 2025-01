US-Amerikaner entdeckt Spezialität in NRW – und fällt komplett vom Hocker

In NRW gibt es wahnsinnig viele lokale Spezialitäten – vom Westfälischen Knochenschinken bis hin zum Pumpernickel. Als Tourist fällt da die Wahl schwer, was man als erstes probieren soll. US-Amerikaner Ryan (im Netz: „ryaneatss“) lebt seit über einem Jahr in NRW und testet die deutsche Küche. Sein neuestes Testobjekt ist jedoch eine Spezialität, die nichts mit dem Bundesland oder Deutschland an sich zu tun hat!

Dafür war er extra nach Düsseldorf gereist und traute beim Probieren seinen Augen nicht. Wobei es wohl eher seine Geschmacksnerven waren, denn die Spezialität entpuppte sich als absoluter Knüller.

US-Amerikaner: Little Tokyo in NRW löst Wirbel aus

Japan ist Düsseldorf ganz nah – zumindest was den Geschmack angeht. Schließlich kann man auf der berühmten Immermannstraße in Little Tokyo von Sushi über Sake bis hin zur heißen Ramen-Suppe fast alles probieren. Und die Sehnsucht nach der asiatischen Metropole mitten in NRW trieb auch den Amerikaner „ryaneats“ in die Stadt.

Zwischen Sake und Altbier wagte er den Schritt in die Takumi-Filiale am Rhein. Allein das „Ramen-Menü“ schien es ihm angetan zu haben – kein Wunder, denn die Bilder versprachen eine leckere Suppe mit bunten Zutaten. Dann entschied er sich für ein Gericht mit allerlei Gemüse, gebratenem Hühnchen und Fisch. Das Ergebnis?

NRW: Ramen-Laden begeistern Fans

„Das sind die besten Ramen, die ich je gegessen habe“ – kein Wunder, dass der Amerikaner mit seinen Stäbchen weiter isst und das japanische Gericht genießt. Und mit Blick auf seine fast leere Schüssel sagt er noch zufrieden in die Kamera: „10 von 10“. Und offensichtlich können seine Fans ihm nur zustimmen, denn viele sind sich einig, dass das Restaurant super lecker ist.

Hier kannst du dir das Video ansehen:

Eines ist sicher: Die japanische Küche in Düsseldorf hat den US-Amerikaner auf voller Linie abgeholt. Und wer weiß – vielleicht probiert er in nächster Zeit ja mal rheinisches Apfelkraut oder Aachener Printen aus. Klar ist, die Fans werden es sicherlich erfahren.