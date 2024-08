Unwetter-Walze rauscht über NRW hinweg – war’s das schon wieder mit dem Sommer?

„Unangenehm“, so dürfte nicht nur Wetter-Experte Dominik Jung vom Kanal „wetter.net“ die aktuelle Wetterlage in NRW und anderen Teilen des Landes beschreiben. Dabei sind nicht die hohen Temperaturen von über 30 Grad das Problem, sondern vor allem die schwül-warme Hitze.

Am Dienstag (13. August) kamen wir nochmal ordentlich ins Schwitzen, doch teils heftige Unwetter sollten am Nachmittag in weiten Teilen des Westens für Abkühlung sorgen. Wetter-Experten riefen „Warnstufe Violett“ für NRW aus (hier mehr dazu). Viele dürften sich jetzt nur eines fragen: Ist es das mit dem Sommer jetzt schon wieder gewesen?

Unwetter-Keule holt in NRW aus

Der Badetag dürfte vielen am Dienstagnachmittag vermiest worden sein, konnten sie an den Badestellen im Nordwesten schnell von Regen und Gewittern, teilweise sogar Unwettern, eingeholt werden. Schnell dürften sich bei vielen die Befürchtung breit gemacht haben, dass das Sommerwetter jetzt schon wieder von Dauerregen abgelöst wurde.

+++ Eschweiler (NRW): Kind (6) ertrinkt in Badesee – Obduktion soll Klarheit bringen +++

Doch für Sonnenanbeter haben wir jetzt gute Nachrichten: Das war’s noch nicht mit dem Sommer 2024. Das zeigt sich auch schon in der Nacht zu Mittwoch (14. August), die Jung nicht ohne Grund als „Tropennacht“ bezeichnet. Die drückende Schwüle zieht sich auch tagsüber am Mittwoch und Donnerstag (15. August) mit Temperaturen von bis zu 20 Grad durch. Und ein Ende dieser Sommerwonne scheint erst mal nicht in Sicht!

Bleibt der Sommer bis zum September?

In NRW wird der August wohl ein Voll-Sommer-Monat bleiben, darf man den aktuellen Wetter-Modellen jetzt vertrauen. Die sehr hohen Taupunkte machen es jetzt zwar fast unerträglich schwül-warm, aber immerhin gibt’s am Wochenende Erleichterung. Bei angenehmen 25 Grad lässt sich der Sommer doch auch viel angenehmer ertragen.

Noch mehr Wetter-News aus NRW:

Laut Dominik Jung geht der Sommer aber kalendarisch noch bis in den September hinein. Ob uns bis dahin sommerliche Temperaturen drohen werden, ist jetzt noch ungewiss. Aber zumindest im August bleibt das gute Sommer-Wetter uns in NRW noch erhalten!