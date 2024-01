Unwetter in NRW: Entschieden! Schulunterricht in DIESEN Kreisen fällt aus – „Höchste Alarmstufe“

Das Wetter kommt im Januar einfach nicht zur Ruhe. Erst Hochwasser, dann Blitzeis und jetzt die nächste große Unwetter-Warnung in NRW. Schon in den letzten Tagen kamen diverse Schneeschauer herunter.

Am Mittwoch (17. Januar) droht nun wegen einer Luftmassengrenze das reinste Schnee-Chaos. Kalte Luftmassen aus dem Norden treffen auf wärmere aus dem Süden. Die Grenze soll den Vorhersagen zufolge über der Mitte des Landes liegen. Experten rechnen damit, dass die Lage in NRW äußerst brenzlig werden könnte. Wir halten dich hier in unserem Unwetter-Blog über die Entwicklungen auf dem Laufenden.

Unwetter in NRW: „Höchste Alarmstufe“

Dienstag, 16. Januar

15.35 Uhr: Schulausfall in vier Kreisen!

Jetzt können sich die Schüler in Südwestfalen freuen! Wie die Bezirksregierung Arnsberg entschied, fällt wegen des Unwetters am Mittwoch (17. Januar) die Schule im Märkischen Kreis, dem Hochsauerlandkreis, im Kreis Olpe sowie im Kreis Siegen-Wittgenstein aus – zumindest brauchen die Schüler nicht persönlich vor Ort zu erscheinen. Die Schulleitungen entscheiden für sich, ob es an diesem Tag Home-Schooling gibt.

Eltern und Träger von Ganztagsschulen werden zudem rechtzeitig über Maßnahmen informiert. Kinder, die ganztags betreut werden, können ein entsprechendes Angebot erhalten. Wenn Schüler trotz Unterrichtsausfall trotzdem erscheinen, werden sie durch die Schulen angemessen betreut, versichert die Bezirksregierung.

15 Uhr: Fast 100 Einsätze! Polizei im Märkischen Kreis kommt nicht zur Ruhe

Traurige Bilanz bis zum Nachmittag im Märkischen Kreis! Wie die dortige Polizei mitteilt, gab es bislang fast 100 wetterbedingte Einsätze – viele davon waren Unfälle.

14.31 Uhr: Polizei warnt vor gefährlichen Eisplatten

Die Polizei Dortmund hat wegen der extremen Kälte der vergangenen Tage Fahrer von Lkw und größeren Fahrzeugen auf die Gefahr von Eisplatten hingewiesen. „Herabstürzende Eisplatten sind lebensgefährlich! Sie können sich bei der Fahrt lösen und auf der Fahrbahn oder folgenden Fahrzeugen aufschlagen. Genauso können Sie Radfahrer oder Fußgänger treffen“, warnen die Beamten und klären auf: „Jeder Lkw-Fahrer ist vor Antritt der Fahrt verpflichtet, die Verkehrssicherheit seines Fahrzeugs zu überprüfen! Eisplatten, selbst wenn sie nicht herunterfallen, sind bereits mit einem Verwarnungsgeld belegt (25 Euro). Fallen die Platten herunter, ist mindestens ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro fällig. Kommt es dabei zu einem Unfall, ist das Bußgeld mit 120 Euro noch einmal höher. Sollte es zu einem Unfall mit Personenschaden kommen, so wird auch eine Strafanzeige gefertigt!“

Die Polizei warnt vor gefährlichen Eisplatten. Foto: Polizei Dortmund

11.23 Uhr: Chaos auf Straßen und Autobahnen?

In der Spitze staute es sich im Berufsverkehr am Dienstagmorgen auf 180 Kilometern in NRW. Es dürfte ein Vorgeschmack auf das sein, was uns am Mittwoch blüht. Die Polizei Olpe hat Autofahrer bereits eindringlich gebeten, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Wer unbedingt fahren muss, soll seine Fahrweise an Glätte und Schneetreiben anpassen. „Erfahrungsgemäß kann es zudem durch liegengebliebene Fahrzeuge und durch umgefallene Bäume zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.“

9.40 Uhr: Wetter-Experte ruft „höchste Alarmstufe“ aus

Dominik Jung spricht angesichts der Wetter-Lage am Mittwoch von der „Ruhe vor dem Sturm“. Richtig brisant wird es dann ab Mittwochmorgen. Seinen Quellen zufolge soll die Luftmassengrenze am Morgen etwas südlicher von NRW verlaufen. Während hierzulande vor allem mit Schnee zu rechnen ist, droht in Rheinland-Pfalz Regen, der auf teilweise gefrorenen Boden fallen wird. Eine explosive Mischung, die dort laut Dominik Jung („wetter.net„) „massives Glatteis“ zur Folge haben könnte. Zum Mittag sollen die Schneefälle dann Richtung NRW ziehen.

Wetter.-Experten warnen vor unwetterartigen Schnee-Fällen in NRW. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Doch am Nachmittag ziehen die milden Luftmassen dann weiter Richtung Norden. Knapp unterhalb von NRW drohe dann stundenlanger Eisregen mit entsprechend „brandgefährlichen“ Folgen für den Verkehr. Zum Abend hin sollen sich die kalten Luftmassen aus dem Norden dann endgültig in NRW durchsetzen, wodurch extrem viel Schneefall droht. Sollte die Luftmassengrenze sich weiter Richtung Norden verschieben, könnte jedoch auch am Mittwoch Eisregen drohen. Autofahrer sollten sich also auf das Schlimmste vorbereiten.

8.35 Uhr: Amtliche Unwetter-Warnung

Schon in der Nacht von Montag auf Dienstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glätte in NRW gewarnt. Noch bis 11 Uhr sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren. Dann beruhigt sich die Lage. Doch Zeit zum Durchatmen bleibt kaum. Denn die Meteorologen haben bereits eine Vorabwarnung vor unwetterartigen Schneefällen am Mittwoch herausgegeben. Die DWD-Experten erwartet ab den frühen Morgenstunden bis zu 40 Zentimeter Neuschnee innerhalb von 24 Stunden im südlichen Teil von NRW. Dabei soll weiterhin unklar sein, wo genaue Luftmassengrenze verlaufen wird.