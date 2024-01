Wetter in NRW: Experte überschlägt sich – „Alarmstufe Lila!“

Uiuiui, da bekommt der Winterdienst aber ordentlich was zu tun. Am Mittwoch (17. Januar) droht in ganz NRW ein Wetter-Chaos vom Allerfeinsten. Es ist Schnee angekündigt, Eisregen, Glatteis und Frost.

Vor allem der Eisregen könnte in NRW zu großen Problemen führen. Flughäfen, Schulen und auch die Bahn sind in höchster Alarmbereitschaft. Hier erfährst du, was das Wetter am heutigen Mittwoch für dich bereithält.

Wetter in NRW: Experte warnt vor Blackouts

Von Schnee konnte NRW zuletzt nur träumen, doch seit dem vergangenen Wochenende trudeln immer mal wieder ein paar Schneeflocken über den Himmel. Und am Montag (15. Januar) gab es dann sogar ein richtiges Schneegestöber.

Doch mit Eisregen ist gar nicht zu spaßen. Der wird nun zum „Hauptproblem“, warnt Dominik Jung von „wetter.net“. Dieser gefriert nämlich überall fest, wo er landet. Das kann zu Glatteis auf den Straßen führen, aber auch zu Schäden an Oberleitungen. Entsprechend sind Stromausfälle möglich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht allerdings davon aus, dass es NRW nicht so hart treffen wird.

Das wird heftig

„Die Wetterlage hat es in sich“, warnt der Diplom-Meteorologe. Es droht ein Verkehrschaos auf den Straßen und auch im Bahnverkehr. Erste Flüge nach München und Frankfurt wurden abgesagt und einige Schulen lassen den Unterricht ausfallen.

Es wird „brisant“, deutet der Wetter-Experte an. Vor allem im Süden von NRW werden bis zum Abend hin starke Schneefälle erwartet. In der Nacht wird ganz NRW frösteln. Und am Donnerstag warnt der DWD vor Unwettern mit bis zu 30 Zentimetern Neuschnee. Der dürfte vor allem über der Eifel, dem Hochsauerland und dem Siegen-Wittgensteiner Land fallen.

Erst ab Mittag dürften die Schneewolken wieder abziehen und die Temperaturen über den Gefrierpunkt ansteigen. Dann bleibt auch eh nichts mehr liegen von dem schönen, aber auch gefährlichen Weiß. Mehr Wetter-News von Dominik Jung gibt es auf dem YouTube-Kanal von „wetter.net“.