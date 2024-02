Unwetter an Karneval in NRW: HIER geht richtig die Post ab

Die schlimmsten Befürchtungen der Jecken in NRW sind wahr geworden. Am Altweiber-Donnerstag (8. Februar) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Unwetter in Teilen des Landes. Auch die Karnevals-Hochburgen Düsseldorf und Köln sind betroffen.

Ein Vorgeschmack für das, was die Jecken am Rosenmontag erwartet? Oder macht sich das Unwetter rechtzeitig zum Straßenkarneval vom Acker?

Unwetter an Karneval in NRW: Jecke saufen ab

Der Dauerregen der letzten Tage hat die Flusspegel in den letzten Tagen wieder ordentlich anschwellen lassen. Auf der A40 sorgte das bereits für massive Probleme (mehr dazu hier >>>). Auch am Donnerstag können die Meteorologen noch nicht entwarnen. Insbesondere in der Eifel, im Sauerland und Bergischen Kreis (Warnstufe 3) drohen überflutete Straßen und auch Erdrutsche. Anhaltender Dauerregen wird auch in Köln und Düsseldorf (Warnstufe 2) erwartet.

„Da kommt bis morgen noch einmal ordentlich was vom Himmel runter“, kündigt auch Wetter-Experte Dominik Jung an. Auch der Regenradar von „wetteronline.de“ verheißt nichts Gutes für die Jecken in NRW. Nur am frühen Abend soll es zwischen 18 und 20 Uhr ein kurzes Durchatmen geben. Dann droht weiterer Niederschlag. Wer an Altweiber in Köln oder Düsseldorf unterwegs ist, sollte also am besten ein regentaugliches Kostüm anziehen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 9 bis 14 Grad, nachts 9 bis 5 Grad

Samstag: 11 bis 14 Grad, nachts 7 bis 10 Grad

Sonntag: 8 bis 11 Grad, nachts 6 bis 3 Grad

Das sind die Aussichten für Rosenmontag

Gute Nachrichten hingegen für den Straßenkarneval. Am Rosenmontag soll das Wetter laut Dominik Jung („wetter.net“) „gar nicht so unfreundlich“ werden. Zwar soll es überwiegend bewölkt, aber überwiegend trocken bleiben. Das ganze bei Temperaturen um die 8 Grad in NRW.

Nach der Unwetter-Lage an Altweiber sind das doch willkommene Aussichten für die Jecken in NRW. Die großen Karnevals-Umzüge am Rosenmontag können also kommen.