Unfreundlichste Stadt Deutschlands liegt im Ruhrgebiet – und die freundlichste direkt daneben

Manche Städte gelten als besonders dreckig, andere als besonders gefährlich. Immer wieder nimmt das Ruhrgebiet bei diversen Rankings schlechte Bewertungen mit. Eine Stadt aus dem Pott landet bei einem Unfreundlichkeits-Ranking nun auf dem ersten Platz. Die Überraschung: Die freundlichste Stadt Deutschlands liegt direkt nebenan.

Was eine Stadt „schlimm“ macht, ist natürlich auch stets eine sehr subjektive Einschätzung. Dennoch hat es sich der „Stern“ jetzt zur Aufgabe gemacht, „die zehn schlimmsten Städte Deutschlands“ zu ranken. Auch das Ruhrgebiet ist hier vertreten…

Unfreundlichste Stadt Deutschlands liegt im Ruhrgebiet

Das Besondere am Ranking: Es hat keine Abfolge. Gekürt wurden die unfreundlichste, gefährlichste, ärmste, letzte, teuerste, unglücklichste, vertreibende, zweitplatzierte, hässlichste und allerhässlichste Stadt. Und das Ruhrgebiet ist in der Liste vertreten – den ausgerechnet Essen gilt als unfreundlichste Stadt der Bundesrepublik!

Die Aussage stützt das Magazin auf eine Studie des Meinungsforschungsinstituts „Preply“ aus dem letzten Jahr. Über 1.500 Einwohner der größten Städte Deutschlands wurden befragt, um herauszufinden, in welchen Städten die Menschen am unhöflichsten, höflichsten und großzügigsten sind. Außerdem zeigt die Studie, welche unfreundlichen Verhaltensweisen am meisten verbreitet sind – „ins Handy vertieft sein“, „Fremde nicht beachten“ und „laut in der Öffentlichkeit sein“ stehen dabei ganz oben. Neben der Ruhrgebiets-Stadt Essen schneiden außerdem Dresden und Frankfurt ziemlich schlecht im Freundlichkeits-Ranking ab.

Das macht Essen zur unfreundlichsten Stadt

Mit einem Unhöflichkeitswert von 6,47 liegt Essen im Ranking weit über dem Durchschnitt von 5,84 (gerechnet wurde auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das Unhöflichste ist). Als Grund gibt die Studie unter anderem die vielen Studierenden an – da sei es kein Wunder, dass zahlreiche Menschen in der Öffentlichkeit in ihr Handy vertieft sind. Außerdem würden die Menschen in Essen sich Fremden gegenüber abweisend verhalten und besonders häufig eine geschlossene Körpersprache an den Tag legen.

Umso überraschender ist es da, dass die freundlichste Stadt ebenfalls im Ruhrpott liegen soll – und das nur wenige Minuten mit der Bahn entfernt!

Freundlichste Stadt liegt direkt nebenan

Es ist die direkte Nachbarstadt: Bochum belegt Platz eins bei den höflichsten Städten Deutschlands! Mit einem Höflichkeitswert von 5,17 schneidet die Stadt am besten ab. Besonders bei den Kategorien „In der Öffentlichkeit mit Lautsprecher telefonieren“ und „Unhöflichkeit gegenüber dem Servicepersonal“ schneidet Bochum vergleichsweise gut ab.

Die anderen Städte, die im „Stern“-Ranking nicht besonders gut davonkommen, sind Frankfurt am Main („Die Gefährlichste“), Gelsenkirchen („Die Ärmste“), Hagen („Die Letzte“), München („Die Teuerste“), Rostock („Die Unglücklichste“), Suhl („Die Vertreibende“), Gießen („Die Zweitplatzierte“), Ludwigshafen („Die Hässliche“) und Neumünster („Die Allerhässlichste?“). Ob die Kategorien wirklich ernst genommen werden können, sei dahingestellt, wie auch „Travelbook“ kritisiert.