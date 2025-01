„Die Toten Hosen“ reisen gezielt zu NRW-Bahnhof – ihre Botschaft vor der Wahl ist eindeutig

„Die Toten Hosen“ unterwegs in Düsseldorf? Das ist an sich keine Überraschung. Schließlich stammt die Band um Frontman Campino aus der NRW-Landeshauptstadt.

Dass „Die Toten Hosen“ allerdings geschlossen zu einem Bahnhof ihrer Heimatstadt reist, um vor einer Hauswand zu posieren, ist durchaus bemerkenswert. Hinter der Aktion steckt eine unmissverständliche Botschaft vor der Bundestagswahl 2025.

„Die Toten Hosen“ posieren an NRW-Bahnhof

Wer dieser Tage mit dem Zug auf der Hauptstrecke der Deutschen Bahn zwischen Düsseldorf und Duisburg unterwegs war, dem ist es womöglich schon aufgefallen. An einer Hausfassade unmittelbar am Bahnhof Düsseldorf-Flingern prangt ein riesiger Astronaut mit einem Plakat in der Hand. Darauf steht geschrieben: „AfD auf den Mars schiessen“. Dass im Zusammenhang mit der in Teilen rechtsextrem Partei ein „ss“ statt ein „ß“ im Verb steckt, dürfte dabei kein Zufall sein.

Die weitere Botschaft, die Campino und Co. mit ihrem Gruppenfoto am NRW-Bahnhof vor der Bundestagswahl 2025 am 23. Februar unterstützen möchten: „Wählen gehen gegen rechts.“

Fans reagieren begeistert auf die klare Haltung der Düsseldorfer Band. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Super, dass ihr euch dahin gestellt habt!“

„Danke für das Foto, kann das Motiv derzeit gar nicht oft genug fotografieren, teilen und posten“

„Immer noch Fan…danke für die stabile klare Kante gegen Rechts!“

Ein Fan denkt sogar weiter: „Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist, nehme aber an, dass man für diese Malerei auch diejenigen um Erlaubnis fragen musste, denen dieses Haus gehört. Insofern auch ganz große Begeisterung und danke an die Eigentümerinnen oder Eigentümer für das Statement.“

Der Wahl-Aufruf gegen rechts in Düsseldorf-Flingern. Foto: IMAGO/Bonn.digital/Marc John

Wer steckt hinter dem Bild?

Hinter der Aktion in Düsseldorf-Flingern steckt der Verein „Kein Bock auf Nazis“ (KBAN), der sich seit 2006 gegen rechte Gewalt, Rassismus und Neonazis engagiert – unter anderem mit Aufklärung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dafür erhielt der Berliner Verein unter anderem 2007 von Wolfgang Thierse (damaliger Vizepräsident des Bundestages) und Klaus Wowereit (damaliger Berliner Bürgermeister) den „Alex – Gemeinsam Gegen Rechts – Preis“.

KBAN wird unter anderem von zahlreichen Bands wie „Die Toten Hosen“, „Die Ärzte“ oder „Deichkind“ unterstützt und finanziert sich ausschließlich über Spenden. Du möchtest etwas beitragen? Hier bekommst du weitere Informationen >>>