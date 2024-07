Tierpark Recklinghausen mit großer Ankündigung – Besucher trauen ihren Augen kaum

Große Neuerung im Tierpark Recklinghausen! Da werden Besucher ihren Augen kaum trauen…

Nanu, wer guckt denn da? Der Tierpark Recklinghausen hat neue Bewohner im kleinen Zoo. Eine damals trächtige Nerz-Fähe hat Mitte Juni ihre vier Babys geboren – und die toben sich jetzt quietschfidel im Gehege aus! Das gab der Tierpark stolz in einer Pressemitteilung bekannt. Die Nerze kommen vom Verein „EuroNerz“. Der Verein setzt sich für das Wachstum der europäischen Nerz-Populationen ein.

Tiere sollen in freie Wildbahn entlassen werden

„Nerze stehen auf der Roten Liste und sind in ihrem natürlichen Umfeld leider fast so gut wie ausgestorben. Zusammen mit dem Verein möchte sich der Tierpark Recklinghausen dafür einsetzen, die einst einheimischen Tiere wieder in die freie Wildbahn zu entlassen“, sagt Tierparkleiter Stefan Klinger.

Die Fähe ist seit Anfang Mai im Tierpark und wurde Ende April gegen einen Rüden getauscht. Der europäische Nerz ist eine Raubtierart aus der Familie der Marder. Er ist zwischen 30 und 40 Zentimeter groß, dunkelbraun und hat eine schlanke, längliche Körperform. Nerze sind überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv und leben meist an Flüssen, Bächen und Seen.

Im Herbst sind sie wieder weg

Doch um die süßen Jungtiere im Tierpark zu sehen, musst du schnell sein. Noch bis zum Herbst kannst du sie in dem Zoo sehen. Nach dem Sommer werden die Jungen dann wieder zurück an den Verein gegeben, der sie wiederum auswildert.

Die Fähe ist Teil der Nachzuchtgruppe und bleibt dem Verein erhalten. Die genaue Anzahl der Jungtiere sowie das Geschlecht stehen aktuell noch nicht fest und werden voraussichtlich erst im Herbst offenbart, wenn die Kleinen eingesammelt und anschließend in die Freiheit entlassen werden.

Tierpark Recklinghausen beteiligt sich seit 2021 an Projekt

Der Tierpark Recklinghausen beteiligt sich seit dem Jahr 2021 an dem Projekt und ist seit Sommer 2022 auch Mitglied des Vereins. Somit sind Nerz-Austausche wie in diesem Jahr auch für die kommenden Jahre geplant.