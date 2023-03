Tierheim im Ruhrgebiet: Kein Erbarmen für diesen Hund – Tierschützer erschüttert: „Häufchen Elend“

Wann kommt das lang ersehnte Happy End? Das Tierheim Bochum im Ruhrgebiet musste schon einige schwere Schicksale von Vierbeinern mit ansehen. Die Geschichte von Hündin Lilly dürfte aber eine gewesen sein, die die Tierfreunde noch heute berührt…

Auch wenn man es der Mops-Mischlings-Dame auf den ersten Blick vielleicht nicht gleich ansieht: Ihre Vergangenheit war alles andere als rosig. An ihre damalige Ankunft im Tierheim im Ruhrgebiet erinnern sich die Verantwortlichen noch immer ganz genau!

Tierheim Ruhrgebiet: Tierschutz von Zustand schockiert

„Als sie ins Tierheim kam, war sie ein Häufchen Elend“, teilte der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung e.V. auf seinen sozialen Plattformen mit. Aus gesundheitlichen Gründen konnten sich ihre bisherigen Besitzer nicht mehr um Hündin Lilly kümmern und hofften, durch das Tierheim ein neues Zuhause für den Vierbeiner zu finden.

Doch auch die Fellnase selbst war in Sachen Gesundheit nicht mehr in bester Verfassung. Neben einem grauen und grünen Star an den Augen hat Lilly auch mit Umfangsvermehrungen und diversen Zahnproblemen zu kämpfen.

Fast blind und allein: Hündin Lilly gibt nicht auf

Aber der Vierbeiner scheint eine absolute Kämpfernatur zu sein. Innerhalb von nur einer Woche wurde Lilly durch die Hilfe des Tierheims aufgepäppelt und ließ sich trotz aller Rückschläge nicht unterkriegen. Was der Hündin aber noch immer fehlt: eine neue Familie!

Mehrere Themen:

„Ihre Augen werden noch operiert, die Zähne saniert – und dann kann ihr Leben wieder losgehen“, ermutigte das Tierheim im Ruhrgebiet seine Community. Mit ihrer Nase und den Ohren könne sich Hündin Lilly ganz gut zurechtfinden. Allzu oft sollte ihr neues Zuhause allerdings nicht umgestaltet werden – andernfalls müsste sich die Mops-Dame immer wieder neu orientieren.

Tierheim im Ruhrgebiet sucht neues Zuhause

Wer ernsthaftes Interesse daran hat, der knuffigen Fellnase ein neues Zuhause zu bieten, der soll sich gerne beim Tierheim Bochum im Ruhrgebiet unter der Telefonnummer 0234 295950 melden.