Tierheim Oberhausen hofft auf „Adventswunder“ – dieses Tier könnte es dringend gebrauchen

Das Tierheim Oberhausen hofft auf ein echtes „Adventswunder“. Am Montag (13. November) wurde dem Tierheim ein Tier mit Handicap übergeben, welches im strömenden Regen gefunden wurde und jetzt dringend auf Hilfe angewiesen ist.

Jetzt sucht das Tierheim Oberhausen Tierliebhaber, die bereit sind, für das beeinträchtigte Tier ein neues Zuhause anzubieten.

Tierheim Oberhausen braucht Adventswunder

Wie das Tierheim Oberhausen auf Facebook schreibt, wurde die kleine gehandicapte Katze Finchen im strömenden Regen auf Höhe der Duisburger Str./Obermeidericher Str. von Passanten gefunden und zum Tierheim gebracht. Die Katze ist gechipt, aber der Chip ist leider nicht registriert, sodass der Besitzer oder die Besitzerin nicht gefunden werden konnte.

Da die Katze sehr schwach war und nicht richtig laufen konnte, vermutet das Tierheim einen Verkehrsunfall. Beim Tierarzt konnte ein Verkehrsunfall zwar ausgeschlossen werden, aber Finchen war sehr ausgemergelt, dehydriert und unterkühlt. Des Weiteren wurden Symptome festgestellt, die Finchen zu einer eine kleine Katze mit Handicap machen.

Tierheim Oberhausen: Krankheitsbefund

Finchen ist etwa sechs Monate alt, entwurmt und braucht keine Medikamente. Aber: Die kleine Katze wurde positiv auf Katzen-Corona getestet (symptomfrei), zusätzlich wurde bei ihr Ataxie festgestellt. Dadurch schwankt die Katze und fällt manchmal zur Seite um. Den Absatz von Urin und Kot kann Finchen nicht immer kontrollieren. Daher trägt die Katze eine Windel, mit der sie aber gut klarkommt.

„Die kleine Maus hat Charme, spielt gerne und wickelt das Team locker um alle 4 Pfötchen“, beschreibt das Tierheim den süßen Mitbewohner. Finchen soll sehr menschenbezogen, lieb, charmant und „einfach nur eine tolle Katze“ sein.

So sieht das perfekte zu Hause für Finchen aus

Finchen sollte im neuen Zuhause die Einzelprinzessin sein. Hunde mag die Katze nicht und auch Freigang kommt für sie nicht in Betracht. Das Tierheim Oberhausen sucht eine adäquate Endstelle, die Finchen so nimmt, wie sie ist und die insbesondere mit dem Urin- und Kot-Thema klar kommt. „Alles andere ist nicht so schlimm.“

„Schaffen wir ein ‚Adventswunder‘ und finden tierliebe Menschen, die mit Finchen zusammen leben möchten?“, fragt das Tierheim Oberhausen hoffnungsvoll. Finchen hätte es wohl verdient!