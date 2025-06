Tierheim in NRW: Familie gibt Hund direkt wieder ab – nun ist er „unsichtbar“

Seit über einem Jahr wartet Chess, ein achtjähriger Hütehund-Mix, in einem Tierheim in NRW auf eine zweite Chance. Mit großen, treuen Augen blickt er von seinem niedlichen Foto auf der Homepage des Tierheims Witten, doch bisher blieb die erhoffte Anfrage aus.

Das Tierheim in NRW möchte Chess nun mit einem Video auf Facebook helfen, endlich gesehen zu werden. Mit seinem schwarz-beigen Fell und seinem freundlichen Auftreten ist er ein richtig toller Kerl. Trotzdem war Chess für Besucher bisher „unsichtbar“.

Tierheim in NRW sucht Zuhause für „unsichtbaren“ Hund

Chess kam ursprünglich aus Rumänien und wurde von einer Familie adoptiert, die später mit ihm überfordert war. So landete der Hund schließlich im Tierheim in NRW. Dort bellte er häufig in seinem Zwinger, was neue Interessenten abschreckte. „Wenn sie nur wüssten, dass ich nur aus Überforderung im Zwinger belle“, stellen die Tierschützer ihn in dem Video auf Facebook vor. Chess benötigt etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen, doch er ist ein ausgesprochen loyaler Begleiter, wenn er in sicheren Händen ist.

Chess ist ein eher schüchterner und unsicherer Rüde, der geduldige und erfahrene Besitzer sucht. „Er kennt einige Grundkommandos und geht gern spazieren“, betont das Tierheim in NRW. Die Pfleger weisen darauf hin, dass es bei Chess in der Vergangenheit einen Beißvorfall gab, die genauen Umstände jedoch unklar sind. Seit seiner Ankunft im Tierheim habe es keine weiteren Vorfälle gegeben. Eine Maulkorbpflicht besteht für Chess nicht. Dennoch sollten seine neuen Besitzer Hunde-Erfahrung mitbringen, um ihm klare Führung und Sicherheit zu bieten.

Kinder sollten in seinem zukünftigen Zuhause nicht sein. Das Tierheim in NRW empfiehlt ihn jedoch für ein Zuhause mit Hündinnen, da er sich mit ihnen gut versteht. Mit Rüden hängt das Zusammenleben von der Sympathie ab. Die Mitarbeiter des Tierheims sind sich einig: „Bei sicherer Führung kann Chess der beste Freund seiner neuen Besitzer werden.“ Das Tierheim in NRW ruft auf: „Lasst uns Chess sichtbar machen!“ Wer Chess die nötige Zeit und Geduld entgegenbringt, wird in ihm einen treuen Begleiter fürs Leben finden.

