Tierheim in NRW: Katze findet neues Zuhause – kurze Zeit später ist sie tot

Es sind traurige Nachrichten, welche die Pfleger des Tierheim Düsseldorf (NRW) erreichten. Katze Franka ist tot. Der Vierbeiner war zuvor in der Obhut des Tierheims.

Mit gerade einmal anderthalb Jahren ist Katze Franka gestorben – viel zu jung! Die Pfleger des Tierheim Düsseldorf (NRW) sind in tiefer Trauer. Der Katze verblieben nur wenige Wochen bei ihren neuen Besitzern, ehe sie an ihrer schweren Krankheit verstarb.

Tierheim in NRW: Franka hatte nur drei Wochen

Auf seinem offiziellen Facebook-Account (rund 29.600 Follower) nimmt das Tierheim Abschied. „Traurige Nachrichten. Franka (1,5 Jahre) du kleine arme Maus, vor nur knapp einem Monat wurde bei dir Darmleukose diagnostiziert und wir suchten dringend eine Hospitzstelle, kurz darauf meldeten sich liebe Menschen, die sie sofort zu sich holten“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Doch Franka blieben nur drei Wochen bei ihren neuen Besitzern. „Auch, wenn es klar eine Hospizstelle war und wir alle wussten, dass deine Reise keine lange sein wird, macht es uns unfassbar traurig, dass du nach nur drei Wochen erlöst werden musstest. Komm gut über die Regenbogen-Brücke, kleine Maus. Danke an die liebevolle Pflegestelle, ihr habt der süßen Franka ermöglicht in Liebe und Geborgenheit zu gehen und nicht bei uns alleine im Tierheim.“

Tierfreunde sind in tiefer Trauer

Und unter dem Beitrag äußern zahlreiche Tierfreunde ihr Beileid. „Vielen lieben Dank an die Menschen, die ihr ein letztes, liebevolles Zuhause gegeben haben. Gute Reise, kleine Samtpfote“, schreibt eine Frau. „Ruhe in Frieden, liebe Franka. Mein herzliches Beileid“, heißt es von einer weiteren Person und eine andere Internet-Nutzerin schreibt: „Mein herzliches Beileid! Das tut mir so leid. Fühlt euch umarmt von mir. Ich wünsche euch viel Kraft in der schweren Zeit.“