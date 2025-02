Tierheim in NRW muss Kater retten – ihre Besitzer hatten sie schon aufgegeben

In den Tierheimen von NRW ist immer etwas los – Schicksale, Trubel, Emotionen. Doch nicht nur die Tiere kämpfen mit ihren Geschichten, auch die Mitarbeiter stoßen oft an ihre Grenzen. Was sie alle eint? Ein unbändiges Herz für Tiere! Und genau dieses hat nun einem Kater in Bergheim das Leben gerettet.

Denn ihre Besitzer hatten die Samtpfote schon längst aufgegeben.

Tierheim NRW: Kater ereilt trauriges Schicksal

Geschichten aus dem Tierheim gehen oft ans Herz. So auch bei Kater Tom, der in Bergheim liebevoll von Tierpflegern aufgenommen wurde. Doch er bringt ein trauriges Schicksal mit, wie die Einrichtung auf Facebook mitteilt. Seine Besitzer wollten ihn loswerden – und zwar endgültig. Der Grund? Eine Blasenerkrankung, die nicht nur unangenehm, sondern auch kostspielig ist.

Die Entscheidung der Halter war getroffen: Einschläfern. Ein Abschied für immer. Doch da hatten sie die Rechnung ohne die Tierschützer gemacht!

Tierheim NRW: Kater erhält zweite Chance

Statt einer Einschläferung gab es für Tom eine zweite Chance. In einer Klinik wurde der Kater aufwendig operiert. Jetzt erholt sich der kleine Kämpfer stationär, ruht sich aus und schnurrt sich langsam zurück ins Leben. Die Pfleger geben alles, damit es für ihn nur noch bergauf geht. Und die Hoffnung ist groß: „Jetzt kann es nur noch besser werden“, heißt es von den Tierpflegern.

Doch Tom braucht noch mehr als nur Genesung: Er braucht ein Zuhause. Ein Ort, an dem er geliebt wird, trotz seiner Vergangenheit. Das Tierheim Bergheim appelliert an alle Tierfreunde: „Drückt ihm die Daumen, dass die Schmerzen bald verschwinden, der Klogang klappt und er endlich eine Familie findet, die ihn nie wieder im Stich lässt.“

Ein Happy End für Kater Tom ist also in greifbarer Nähe. Fehlt nur noch der richtige Mensch, der die Samtpfote aus dem NRW-Tierheim in sein Herz schließt!