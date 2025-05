Outlet Roermond macht dicken Fang – doch NRW-Kunden müssen sich beeilen

Alle Shopping-Fans aus NRW aufgepasst! Im Outlet Roermond gibt es nämlich eine große Neueröffnung. Wer den neuen Laden besuchen will, sollte sich jedoch besser beeilen, denn dieser wird nicht permanent im Outlet zu finden sein.

In dem Outlet Roermond soll bald ein neuer Pop-up-Store von Tefal eröffnen. In dem Geschäft sollen Kunden alles finden, was man in der Küche und im Haushalt benötigt.

Outlet Roermond: Vorführungen im Pop-up-Store

Wie „Ruhr24“ berichtet, werden aber nicht nur Produkte von Tefal angeboten, sondern auch von Rowenta und Krups. Egal ob Heißluftfritteuse, Staubsauger oder Kaffeevollautomaten – Kunden werden in dem neuen Geschäft im Outlet Roermond sicher fündig.

Das ist jedoch nicht das Einzige, worauf sich die Kunden freuen können. In dem Pop-up-Store sind ebenfalls Vorführungen geplant. Vor Ort wird den Kunden von Experten gezeigt, wie genau die einzelnen Geräte funktionieren und worauf man beim Gebrauch achten sollte.

Aber: Das Datum für die Neueröffnung des Stores im Outlet Roermond ist bisher unbekannt. Klar ist aber: Sobald es feststeht, sollten sich Kunden besser beeilen. Der Tefal-Laden wird nämlich nicht lange verfügbar sein, da das Angebot zeitlich begrenzt ist.

Outlet Roermond: „Love Stories“ eröffnet erste Filiale

Neben dem Pop-up-Store Tefal, gibt es für Kunden noch eine weitere Überraschung im Outlet Roermond. Die Marke „Love Stories“ eröffnet nämlich zum ersten Mal einen Laden in dem Shopping-Outlet – im Gegensatz zu Tefal ist dieser auch permanent, wie „Ruhr24“ berichtet.

Das Lingerie-Label aus Amsterdam ist bekannt für seine ausgefallene Unterwäsche mit kräftigen Farben und besonderem Design. Gegründet wurde das Unternehmen mit einem klaren Ziel – Unterwäsche sollte nicht nur bequem sein, sondern Frauen sollen sich mit dieser auch ausdrücken können.