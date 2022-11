Tierheim in NRW erschüttert! Vierbeiner bekommt in Horror-Haushalt Alkohol – und wird abhängig

Erschreckender Bericht aus einem Tierheim in NRW. Diesen Eber hat es hart erwischt. Als Minischwein angeschafft landete Eberhard in einem absoluten Horror-Haushalt.

„Er ist tatsächlich in einer Wohnung in einem Messi-Haushalt gehalten worden“, berichtet Bianca Deichmann von privaten Tierschutzhof „Deichmanns Farm“ in Lippetal (NRW) bei „Tiere suchen ein Zuhause“ im WDR. Dort sei er unter anderem mit Chips, Bier und Schnaps „ernährt“ worden. Danach sollte er einen schweren Entzug haben. Angekommen in dem privaten Tierheim hat sich sein Leben nun komplett gewandelt.

Tierheim in NRW: „Abartige Menschen“

Das Schicksal des Vierbeiners geht unter die Haut. Eberhard wurde so häufig mit Alkohol abgefüllt, dass er abhängig wurde. Dafür bekamen die vorherigen Halter in den sozialen Medien ihr Fett weg. Sie wurden dort unter anderem von Facebook-Nutzern als „abartige Menschen“ bezeichnet.

Für den Eber sollte das Verhalten seiner Halter jedenfalls extreme Konsequenzen haben. Nach seiner Sicherstellung durch das Veterinäramt musste das alkoholabhängige Tier nach Angaben seiner Pflegerin einen extrem schweren Entzug vollziehen. „Der war unglaublich aggressiv, ängstlich, kannte auch nichts außer der Wohnung“, erinnert sich Bianca Deichmann.

Schwein gehabt – Eberhard lebt glücklich in NRW-Tierheim

In einer Pflegestelle wurde sein Futter Anfang 2020 schließlich umgestellt. Statt Chips und Bier sollte Schwein Eberhard endlich artgerechte Nahrung erhalten. Dabei habe er nächtelang zitternd im kalten Entzug verbracht. Im Sommer ging es dann auf den privaten Tierschutzhof in Lippetal.

Als der körperliche Entzug überstanden war, sollte es für Eberhard langsam bergauf gehen. Heute sei er ein „total glückliches Schweinchen“ und lebt gemeinsam mit anderen Tieren auf dem Hof in NRW. Von Tierfreunden erntet der Deichmanns Hof dafür große Dankbarkeit: „Für all eure Bemühungen habt ich meinen vollen Respekt verdient“, schreibt eine Tierfreundin.