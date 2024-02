Tierheim in NRW nimmt „kriminellen“ Vierbeiner auf – SIE versetzte alle in Angst und Schrecken

Die Mitarbeitenden von diesem Tierheim in NRW haben schon einiges gesehen. Tiere, die ausgesetzt wurden oder unter miserablen Bedingungen eingesperrt waren.

In vielen Fällen führte der Weg ins Tierheim darüber, dass die Fellnasen schlecht behandelt wurden und nun im Tierheim auf ein besserer Leben hoffen. Anders ist das hingegen bei dieser Kandidatin. Statt unterdrückt und verstoßen zu werden ist nämlich sie diejenige, die alle in Angst und Schrecken versetzt hatte. Woran das wohl liegen könnte?

Tierheim in NRW: Katze attackiert Hunde

Die WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ versucht nicht nur im Fernsehen Schützlinge aus diversen Tierheimen zu vermitteln, sondern stellt ab und zu auch einige der Fellnasen im Netz vor. Unter einem aktuellen Facebook-Beitrag, in dem ein besonders „krimineller“ Vierbeiner vorgestellt wurde, überschlagen sich die Kommentare von Tierbesitzern, die Ähnliches durchgemacht haben.

„Peppa wurde quasi von der Polizei abgeführt“, heißt es in dem Vorstellungsvideo. Die Schildplatt-Katze hat die Hunde und ihre Besitzer in der Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzt. „Immer wieder hat sie selbst große Hunde tierarztreif geprügelt und nichts konnte sie stoppen“, wird ihr Verhalten weiter beschrieben. Zu ihrem Glück kam am Ende des Tages nicht wirklich die Polizei, sondern stattdessen das Veterinäramt. Doch wie geht es für Peppa jetzt weiter?

NRW-Tierheim will Katze vermitteln

Eins steht fest: In ihrem neuen Zuhause sollte es definitiv keine Hunde in der Nähe geben. Menschen hingegen liebt die kleine Samtpfote – aber sie macht auch deutlich, dass sie eine Diva ist. Mit Freigang oder einem gesicherten Garten würde die fünf Jahre alte Katze sich besonders wohlfühlen.

Voraussetzung ist: Nur ältere Kinder und wenn möglich keine anderen Katzen. Die neuen Besitzer sollten zudem bereits Erfahrung haben und ihre Signale deuten können.

Unter dem Beitrag lassen viele Katzenbesitzer ihren Frust über ähnliche Erfahrungen raus. „Ohje, ich habe auch so ein Monster“, heißt es von einer Seite. „Meine Katze geht auch auf Hunde los“, wird eine andere Stimme laut.

Fest steht: Mit viel Geduld und einer hundefreien Umgebung kann Peppa eine echte Traum-Katze sein. Das Tierheim in NRW hat die Hoffnung zumindest noch nicht aufgegeben.