Tierheim in NRW öffnet Paket und fällt vom Glauben ab: „Was soll das?“

Das Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) dürfte wohl schon viele traurige Tierschicksale verfolgt haben. Ob die Rettung von Vierbeinern aus der Verwahrloser-Hölle oder Funde verletzter Samtpfoten auf offener Straße. Doch abermals wurden die Nerven der Mitarbeiter jetzt überstrapaziert.

„Was soll das?“, fragt sich nach diesem Fund nicht du das NRW-Tierheim. Auch andere Tierliebhaber sind entsetzt. Auslöser für den Wirbel ist ausgerechnet ein Paket.

NRW-Tierheim bekommt mysteriöse Paket geliefert

Ein Pappkarton mit Löchern an der Außenseite landete am Dienstag (26. September) im Tierheim Köln-Dellbrück in NRW. Ein Finder hatte diesen vorbeigebracht. Doch als die Mitarbeiter in diesen hineinschauten, konnten sie ihren Augen kaum trauen. Ausgerechnet ein Kater und eine Katze blickten ihnen aus dem Paket entgegen.

Waltraud und Waldemar, wie das Tierheim die Samtpfoten taufte, sollen in Köln-Höhenhaus gefunden worden sein. Auch die beiden Vierbeiner scheinen noch nicht ganz realisiert zu haben, was da genau mit ihnen passiert ist. „Was haben wir verbrochen, dass wir jetzt plötzlich hinter Gittern sitzen? Was soll das alles?“, schreiben die Pfleger jetzt auf Facebook.

Das Kölner Tierheim ist selbst noch total ratlos, „was da genau passiert ist“. Warum sich der Halter dazu entschied, die Katze und den Kater eiskalt in einem Paket auf die Straße zu setzen und so ihrem Schicksal zu überlassen, wird wohl ein Rätsel bleiben. Aber nicht nur die Tierheim-Mitarbeiter sind über diesen Fund mehr als entsetzt.

Tier-Liebhaber werden deutlich: „Zum Kotzen“

„Kein Tier hat so etwas verdient. Die ehemaligen Besitzer sollten sich schämen. Es macht mich immer traurig“, schreibt etwa eine entsetzte Nutzerin unter dem Facebook-Beitrag. Eine andere wird sogar noch deutlicher: „Immer wieder zum Kotzen.“ Andere drücken dem Katze-Kater-Gespann bereits die Daumen, dass sie „einen schönen Platz“ finden.

Wer sich in Waltraud und Waldemar direkt schockverliebt hat, der muss sich leider noch etwas gedulden. Nach Angaben des Tierheims Köln-Dellbrück in NRW sollen die beiden Vierbeiner erst mal noch ein wenig gepflegt werden und zur Ruhe kommen, bevor sie zur Vermittlung bereitstehen. Bleibt zu hoffen, dass sie dann endlich in liebevolle Hände kommen, die den beiden die Zuneigung schenken werden, die sie verdient haben.