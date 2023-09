Tierheim in NRW: „Eine Katastrophe jagt die nächste“ – fast 50 Tiere aus Halter-Hölle gerettet!

Das Tierheim Witten-Wetter-Herdecker kümmert sich, wie alle anderen Tierheime in NRW, um verlassene Tiere, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Wie die Tiere ins Tierheim kommen, ist immer unterschiedlich. Mal werden sie direkt vor Ort abgegeben, im Freien aufgegriffen, oder aber aus unzumutbaren Verhältnissen bei den ehemaligen Besitzern sicher gestellt.

Letzteres ereignete sich erst vor Kurzem, als fast 50 Tiere vor ihrem Halter gerettet wurden.

Tierheim in NRW: Mit diesem Fund hat keiner gerechnet

„Eine Katastrophe jagt die nächste.“ Damit meldet sich ein Tierheim in den sozialen Netzwerken, denn nicht ein, nicht zwei, nein, sondern 47 Meerschweinchen stellte das Tierheim Witten-Wetter-Herdecker Anfang der Woche (26. September) sicher. In einer Wohnung lebten sie bis zuletzt in untragbaren Verhältnissen und wurden schließlich von den Tierheim-Mitarbeitern gerettet.

Ein erster Blick auf den Gesundheitszustand der Tiere zeigt: Einige sind in einer schlechten Verfassung, andere sind zudem auch noch trächtig. Das Tierheim wendet sich nun in den sozialen Netzwerken an die Öffentlichkeit, und erhofft sich dadurch Unterstützung von anderen Tierliebhabern. Über Grünzeug in Form von Eisbergsalat, Gurke, Basilikum und Co. würden sich die Meerschweinchen wohl sehr freuen. Auch Möhren oder auch kleinere Äste von einem Haselnuss oder Johannisbeerstrauch können vorbeigebracht werden.

Die Spendenbereitschaft der Tierfreunde ist groß

„Da sich unsere Notfälle aktuell sehr häufen, würden wir uns allgemein über eine kleine Spende freuen“, schreibt das Tierheim in NRW unter dem Meerschweinchen-Beitrag. Der XXL-Meerschweinfund rührt die Nutzer im Netz zu Tränen und lässt sie nicht lange fackeln. Sofort melden sich unzählige Tierfreunde, die dem Tierheim unter die Arme greifen wollen. „Ich schicke eine Kleinigkeit auf euer Konto zur freien Verwendung“, schreibt eine Userin. „Von mir kommt morgen kleine Spende“, schreibt eine andere. Auch die Bereitschaft Futter vorbeizubringen ist groß. „Würde die Tage mit Grünfutter und eventuell auch Heu vorbei kommen“, schreibt ein weiterer Tierfreund in den Kommentaren.

Spenden kann man per Spendenkonto an das „Tierheim Witten, Wetter, Herdecke e.V.“ (Sparkasse Witten, IBAN: DE64 4525 0035 0000 0424 57)

Alle weiteren Informationen zu dem Meerschweinchen-Notfall und allen weiteren Tieren des Tierheims Witten-Wetter-Herdecker findest du hier.