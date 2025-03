Tierheim in NRW macht nach Hunde-Rettung Geständnis – „Vollkommen überfordert“

Immer wieder landen Lebewesen in den Tierheimen in NRW, die Tierfreunde einfach nur leidtun können. Schließlich wurden die Katzen und Hunde meist von einem auf den anderen Tag aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen und kommen als Notfall im Tierheim an.

So geht es auch Leon. Der 11-jährige Rüde kam in das Tierheim Moers in NRW, weil veränderte Lebensumstände des Halters keinen Platz mehr für ihn ließen. Im Tierheim geht es dem Hund jetzt schlecht, wie die Mitarbeiter offenbaren.

Tierheim in NRW: Hund „vollkommen überfordert“

Auf Facebook erzählen die Tierheim-Mitarbeiter die traurige Geschichte von Hund Leon. Nachdem sein Halter ihn nicht mehr bei sich behalten konnte, gab es auch in seinem Umfeld kein neues Zuhause für Leon. Der Rüde landete im Tierheim Moers.

Sein Gesundheitszustand beunruhigte die Tierpfleger vom ersten Moment an. „Auch wenn Leon noch sehr aktiv und 11 Jahre nicht steinalt für einen Terrier ist, zeigt er deutliche Altersmerkmale: sein Hörvermögen geht gen null und seine Ruhelosigkeit kann gut ein Zeichen von Demenz sein.“

Diese Bedingungen machen es dem Hund besonders schwer, im Tierheim anzukommen. „Unterm Strich können wir sagen, dass Leon mit der neuen Situation vollkommen überfordert und richtig lost ist“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Tierheim in NRW mit mahnenden Worten

Die Situation von Leon nehmen die Mitarbeiter im Tierheim Moers auch als mahnendes Beispiel, um ernste Worte loszuwerden. „Man überschätzt leider häufig die Bereitschaft oder Anpassungsfähigkeit an Veränderungen von älteren Tieren und unterschätzt die Belastung, die das für die tierischen Senioren mit sich bringt. Selbst ein neuer Alltag bei bekannten Menschen ist mitunter eine große Herausforderung, ist aber viel erträglicher, da es immerhin vertraute Komponenten gibt.“

Wer sich ein Tier anschaffen möchte, sollte deshalb auch einen Plan B im Kopf haben – und der sollte nicht das Tierheim sein. „Wie wird für Hund, Katze, Kaninchen gesorgt, wenn man selber temporär oder auch dauerhaft nicht in der Lage ist, sich um sein Tier zu kümmern. Eine Frage, die sich jeder Tierhalter stellen sollte – ungeachtet des Alters.“

Weil es keine Alternative für Leon gab, als die Abgabe im Tierheim Moers, gleiche sein Leben „gerade einem emotionalen Erdbeben“. Umso mehr sind die Mitarbeiter darum bemüht, ein neues, geeignetes Zuhause für den Hund zu finden.