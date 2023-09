Tierheim in NRW macht traurigen Fund – Tierfreunde weinen bittere Tränen

Das Tierheim Moers in NRW macht auf Facebook einen traurigen Fund öffentlich. Doch dem Beitrag ist kein Tierbild beigefügt, sondern eines mit einem Regenbogen. Dieses Symbol findet sich anschließend unter den Kommentaren wieder.

Auf der eigenen Facebook-Seite des Tierheims Moers heißt es: „Dieser unkastrierte, schwarze Kater wurde auf der Römerstraße in 47441 Moers (Grenze zu 47228 Duisburg) gefunden.“ Doch der Kater war mit keinem Chip versehen, der Besitzer konnte also noch nicht gefunden werden. Das Tierheim richtet deshalb einen dringenden Appell an die Facebook-Follower.

Tierheim in NRW mit dringender Bitte

Das Tierheim in NRW macht in den sozialen Netzwerken einen „Totfund“ öffentlich. Ein Bild des schwarzen, toten Katers postet das Tierheim in den Kommentaren des Beitrags.

Bislang konnte der Kater noch keinem Besitzer zugeordnet werden. Das Tierheim hat deshalb folgende Bitte: „Wer den Kater kennt oder vermisst, kann sich bitte direkt telefonisch im Tierheim melden.“

Falls du weißt, wer den schwarzen Kater vermisst, oder selbst der Besitzer bist, kannst du dich telefonisch unter 02841 21202 beim Tierheim melden.

Follower sind entsetzt

Der Facebook-Beitrag des Tierheims Moers ruft bestürzte und traurige Reaktionen hervor. Über 70 traurige Smileys finden sich unter dem Posting. Und auch die Kommentare der Facebook-Nutzer legen das Entsetzen über den traurigen Fund offen. So schreibt eine Nutzerin beispielsweise: „Wie traurig! Armer Schatz!“ Eine andere schreibt: „R. I. P. Kleine Fellnase“.

Alle sind sich einig: Die Katze solle in Ruhe frieden und über eine „Regenbogenbrücke“ dorthin gelangen. Einige wünschen der schwarzen Katze eine „gute Reise“ und versehen ihren Kommentar mit einem Regenbogen-Smiley, andere posten weitere Regenbogen-Bilder unter den Beitrag.