NRW: „Lust auf ’ne Tracht Prügel?“ – Tierheim spricht knüppelharte Drohung aus – DAS ist der Grund

Zahlreiche tragische Schicksale liegen in den Tierheimen in NRW. Egal ob Hund, Katze oder andere Tiere – die meisten Wesen finden sich aus den unterschiedlichsten traurigen Anlässen in den Einrichtungen wieder. Das treibt nicht nur den Tierpflegern oft eine Träne in die Augen, nein, auch die Fans leiden.

Doch mit dieser Nachricht dürfte das Tierheim aus Köln nun für ordentliche Furore gesorgt haben – es wurde nicht nur mit Schlägen gedroht, auch eine knallharte Drohung wurde ausgesprochen. Aber dahinter steckt mehr, als die verblüfften Nutzer zunächst ahnten.

Tierheim NRW: Bewohner haut „direkt auf die Zwölf“

Große braun-grüne Augen blicken skeptisch in die Kamera. Das passt zu der Drohung aus dem NRW-Tierheim. Denn die Tierpfleger schrieben auf ihrer offiziellen Instagram-Seite: „Lust auf ’ne Tracht Prügel? Dann kommt gerne einen Schritt näher.“ Doch Entwarnung! Es müssen nicht die Boxhandschuhe ausgepackt oder gar in Deckung gegangen werden, nein, hier ist die Rede von einer rothaarigen Katze.

Die Drohung sei aber nicht allzu ernst zu nehmen, denn sie richte sich „ausschließlich an [seine] Artgenossen“. Weiter heißt es, dass der Kater namens Boy George „keine Gefangenen“ nimmt, da „einfach direkt auf die Zwölf“ haut.

Und scheinbar rufen jetzt auch die anderen Katzen um Hilfe, damit der rot-weiße Kater endlich verschwindet. Schließlich teilte das Tierheim weiter mit, dass seine Mitbewohner „Sheldon, Marylou und Jimmy (…) inständig bitten, ihn zu adoptieren“. Anders als die Vierbeiner müssen sich die Menschen glücklicherweise keine Sorgen machen, denn der Kater ist ein lieber Kerl, der nur mal seine eigene Zeit für sich braucht.

„Was für ein schöner Kerl“: Fan-Euphorie wegen „Rabauken“

Doch es gibt durchaus Hoffnung: „Wir sind absolut davon überzeugt, dass sein Verhalten auf den Stress im Tierheim zurückzuführen ist und er noch eine ganz andere Seite hat, die wir hier leider nicht zu sehen bekommen“, so das Tierheim. Und einige Nutzerinnen und Nutzer – das wird in den Kommentaren schnell deutlich – teilen offenbar diese gute Einstellung!

„Wir haben so einen Rabauken adoptiert. Was soll ich sagen? Es hat sich später herausgestellt, dass er mit allen Katzen gut zurechtkam“, bekräftige so eine Userin. Und auch ein anderer Nutzer meinte: „Was für ein schöner Kerl! Hoffentlich findet sich schnell ein robustes Zuhause.“

Hier kannst du dir den Kater ansehen:

Übrigens: Wer dem Kater ein Zuhause geben möchte, kann sich einfach per E-Mail (katzen@tierheim-koeln-dellbrueck.de) an das Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) wenden. Bis dahin kann man nicht nur dem kleinen Kämpfer die Daumen drücken, sondern auch seinen tierischen Mitbewohnern.