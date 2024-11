Tierheim in NRW vollkommen schockiert: „Strunzdumme Menschen“

Es sind die Momente, die Mitarbeitenden in Tierheimen in NRW immer wieder neu an die Substanz gehen. Dass die Einrichtungen Tiere nach behördlichen Sicherstellungen aufnehmen müssen, ist die eine Sache.

Wenn die Tiere dann allerdings so aussehen, wie in diesem Fall, dann geht es allen Beteiligten an die Nieren. Das Tierheim Moers muss die ganze Sache nun ausbaden.

Tierheim in NRW verzweifelt: „Ohne Worte“

Völlig unschuldig blicken sechs Katzen-Augen in die Kamera. Sie gehören zu Elli, Emil & Ernie, drei „Scottish Fold“-Katzen. Sie stammen von skrupellosen Vermehrern, die offenbar keinerlei Gewissen haben. Denn die Zucht dieser Rasse ist in Deutschland streng verboten. Doch nach dem Gefühl der Mitarbeiter aus dem NRW-Tierheim steigt die Zahl der „Scottish Fold“-Katzen immer weiter an. „Ohne Worte“, so der verzweifelte Kommentar der Verantwortlichen.

Sie appellieren an alle Tierfreunde, die Katzen-Rasse ausschließlich aus dem Tierschutz zu übernehmen. „Alle anderen ‚Angebote‘, die man findet oder bekommt, sollte man nicht kaufen, sondern dem zuständigen Veterinäramt melden“, so das NRW-Tierheim. Denn die namensgebenden Faltohren gehen auf einen Gen-Defekt zurück, der zu Knorpel- und Knochenschäden bei der Rasse führt.

Davon ist nicht nur das Ohr betroffen, sondern der gesamte Körper. „Häufig haben Katzen dieser Rasse eine kürzere Lebenserwartung. Schreiten die Schäden voran, kommt es unweigerlich zu Bewegungsschmerzen und der Mensch ist in der Verantwortung, zu erkennen, wann aus Lebensfreude Lebensqual wird.“

NRW-Tierheim bittet um Hilfe

Tierfreunde leiden mit den drei Kätzchen mit: „Die armen Schätzchen“, schreibt eine Tierfreundin bei Facebook und greift die Verursacher des Leids an: „Müssen ihr Leben lang darunter leiden, dass strunzdumme Menschen das ’niedlich‘ finden.“

Das NRW-Tierheim hofft nun, dass sich ein liebendes Zuhause für die zuckersüßen Katzen findet, das all ihren Bedürfnissen gerecht wird. Im besten Fall bleiben die Geschwister zusammen. „Wir können uns jedoch auch gut vorstellen, die beiden etwas rauffreudigen Brüder gemeinsam zu vermitteln und Elli zu einer anderen Katze, die vom Charakter und Temperament zu ihr passt.“

Du hast Interesse an den bemitleidenswerten Tieren? Dann melde dich doch telefonisch beim Tierheim Moers unter der Nummer: 02841/21202.