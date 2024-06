Tierheim in NRW vermittelt Katzen – sieben Jahre später folgt die tödliche Nachricht

Mit gemischten Gefühlen blickt das Tierheim in NRW auf die neuesten Nachrichten. Man weiß nicht genau, ob man sich freuen soll oder weinen muss. Auf eine der großen Erfolgsgeschichten des Tierheim Moers folgt nämlich eine traurige Nachricht.

+++ NRW-Tierheim erhält nach über zwei Jahren Post – sie ruft traurige Erinnerungen wach +++

Im Jahr 2017 landeten die zwei Katzen, Budkes und Zecke, in dem Tierheim in NRW. Ganze drei Monate musste das Geschwisterpaar im Tierheim Moers ausharren, bevor sie endlich an ein neues und liebevolles Zuhause vermittelt werden konnten.

Tierheim in NRW: Trauer folgt auf Erfolgsgeschichte

Ganze sieben Jahre konnten die beiden Katzen friedlich ihre Zeit bei ihrer neuen Familie in Dinslaken verbringen. Jetzt meldete sich der Besitzer von Budkes und Zecke mit einer erschreckenden Nachricht. Das Tierheim in NRW berichtet, dass Zecke die Reise über die Regenbogenbrücke antreten musste.

Eigentlich sollten der Katze noch einige Jahre vergönnt sein, aber bei einer Blasenstein-Operation traten leider Komplikationen auf. Der Besitzer berichtet dem Tierheim Moers, dass Wasser in die Lunge von Zecke tritt und man eine Niereninsuffizienz feststellen konnte. Trotz der besten Versuche des Tierarztes brachten selbst Medikamente nichts mehr und schweren Herzens musste man die Katze gehen lassen.

Nicht nur der Besitzer ist bestürzt über Zeckes Schicksal, sondern ebenfalls das Tierheim in NRW. Auf Facebook veröffentlicht das Tierheim Moers einen Nachruf an die Katze und erklärt: „Auch wenn uns die Nachricht sehr traurig macht, sind wir doch auch dankbar für dieses schöne Zuhause.“

Nachruf auf Zecke

Auf Facebook nehmen die User Anteilnahme an dem großen Verlust von Zecke und bekunden ihr Beileid. Eine Nutzerin schreibt: „Komm gut über die Regenbogenbrücke, kleine Fellnase.“ Eine andere Userin kommentiert den Facebook-Post: „Ein Sternchen mehr am Himmel.“

Man kann jetzt nur auf die schöne Zeit zurückblicken, die Zecke und ihr Bruder Budkes bei ihrer Familie in Dinslaken genießen konnten. Das Tierheim in NRW ist dankbar, dass die beiden Katzen trotz allem ein gutes Zuhause gefunden haben und wünscht der Familie und Budkes alles Gute und weitere viele gemeinsame Jahre.