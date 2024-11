Tierheim in NRW: Katzen-Video rührt zu Tränen – „Kugel im Körper“

Es sind Augenblicke, die die Mitarbeiter der Tierheime in NRW immer wieder an den Rand der Verzweiflung bringen. Gemeint sind die vielen ausgesetzten und misshandelten Vierbeiner – genau einer davon ist Josy.

Und wer dieser Katze in die Augen schaut, kann die kleine Fellnase nur lieben. Dabei hat die Samtpfote ein schweres Schicksal hinter sich. Jetzt hat das Tierheim NRW ihre traurige Geschichte auf Instagram geteilt und damit viele User zu Tränen gerührt.

Tierheim NRW: Katze Josy erlebte Schreckliches

Über das Schicksal der rot-weißen Katze informierte das Tierheim nun via Instagram – so schrieben sie, dass Josy „unglaublich“ sei. Aber warum? Die Katze hat Schreckliches erlebt, doch „trotz ihres schweren Schicksals, der Kugel im Körper und der Lähmung in den Hinterbeinen, sprüht sie vor Lebensfreude“.

+++ Hund leidet in NRW-Tierheim – „Magert jeden Tag mehr ab“https://www.derwesten.de/region/hund-tierheim-nrw-tiere-suchen-zuhause-schoen-id301199333.html +++

Und das sieht man auch im Video! Ihre Energie und ihr Lebenswillen sind aber auch nachvollziehbar, schließlich wird ihr nicht nur viel Aufmerksamkeit geschenkt, sondern es wird auch viel geknuddelt und gekrault. Aber nicht nur das! Sie erhält auch „physiotherapeutische Behandlung“. So werden mit ihr „täglich Bewegungs-Übungen“ gemacht.

„Wie toll!“: User-Lob wegen Katzen-Therapie

Logisch, dass diese rührende Geschichte viele Tierliebhaber bewegte. „Wie mega toll, dass sie in Pflege ist und das auch noch bei einem Profi! Vielen Dank für diese wunderbare Arbeit“, lobte so eine Userin. „Was für eine tapfere Samtpfote, wir drücken die Daumen und Pfoten für eine schnelle Genesung“, fügte eine andere Nutzerin hinzu. Doch damit nicht genug – die Fans posteten auch zahlreiche rote Herzchen und Pfoten-Emojis.

Die Nutzer lobten aber nicht nur das NRW-Tierheim, sondern fragten auch, ob sie helfen könnten. Prompt bekamen die User eine Antwort. So schrieb die Physiotherapeutin: „Das ist total lieb, aber was die Physiotherapie betrifft nicht notwendig. Das mache ich unentgeltlich. Es ist meine Art, ehrenamtlich zu helfen.“ Weiter fügte sie hinzu: „Aber natürlich freut sich das Tierheim über Spenden, denn die bisherigen Tierarztbesuche haben schon einiges an Geld verschlungen.“

Hier kannst du dir Josy ansehen:

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Und das stimmt! Viele Tierheime in NRW freuen sich über eine Spende. Und wer nun den vielen hilfsbedürftigen Instituten eine Spende zukommen lassen möchte, der googelt einfach und überweist etwas Geld an seinen Lieblingsort. Darüber freuen sich bestimmt alle – egal ob Mensch oder Tier.