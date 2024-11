Hund leidet in NRW-Tierheim – „Magert jeden Tag mehr ab“

Das Leben hätte so schön sein können für diesen Hund in NRW – doch als seine Halterin starb, änderte sich alles zum Schlechten.

Jetzt fristet Schäferhund Muck sein Dasein im Tierheim in Paderborn und leidet sichtlich unter seiner Situation. Als Tier mit Übergewicht kam Muck in der Einrichtung an – trotz Pflege und Aufmerksamkeit der Angestellten ist der Hund mittlerweile abgemagert.

Hund in NRW-Tierheim sucht dringend neues Zuhause

Die Lage von Schäferhund Muck scheint mittlerweile so dramatisch, dass der Vierbeiner in der Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ vorgestellt wird. In dem dazugehörigen Clip auf Facebook und Instagram sieht man Muck schnüffeln und herum tollen, doch der Schein trügt.

„Muck magert mit jedem Tag mehr ab, dabei ist er mit Übergewicht ins Tierheim gekommen“, heißt es dazu. „Aber Muck ist ein Schäferhund und leidet deshalb besonders im Tierheim.“ Rassebedingt ist der Vierbeiner sehr stressempfindlich und sehnt sich nach einer engen Beziehung zu einem Herrchen oder Frauchen.

Die Bedürfnisse von Muck können in dem naturgemäß lauten und vollen Tierheim nicht erfüllt werden, weshalb er dringend ein neues Zuhause braucht.

Tierheim in NRW sucht Schäferhund-Fans

Wie die Tierpfleger aus dem Heim in Paderborn wissen, sollte das Wunschzuhause am besten ein Haus mit Garten sein. Bei Begegnungen mit anderen Hunden ist Muck etwas schwierig, „lernt aber“. Ansonsten ist er ein „toller Schäferhund“ und „richtiger Prachtkerl“, der mit dem richtigen menschlichen Begleiter trotz seiner sechs Jahre bestimmt noch einmal aufblüht.

In den Kommentaren auf Instagram drücken viele Schäferhund-Freunde ihre Anteilnahme für Mucks Situation aus. „Ich wünsche dir von Herzen ein liebesvolles Zuhause“, schreibt etwa jemand. „So ein Schöner, hoffentlich sehen die richtigen Menschen diesen Post“, findet eine andere Kommentatorin. Bei den guten Wünschen wird es hoffentlich nicht lange dauern, bis Muck wieder bei einem liebevollen Herrchen oder Frauchen landet!