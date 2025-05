Tierheim in NRW macht Schluss – „Hatten gehofft, das nicht schreiben zu müssen“

Das Tierheim in NRW musste Konsequenzen ziehen. Auf Facebook verkündet das Tierheim Köln Zollstock: „Absoluter Aufnahmestopp für Katzen“. Der Grund? Im Tierheim ist eine schwere Seuche ausgebrochen.

Vor kurzem fanden neue Schützlinge ihren Weg in das Tierheim in NRW. Die Katzenbabys wurden mutterseelenallein auf der Straße gefunden und sofort in das Tierheim Köln Zollstock gebracht. Jedoch erahnten die Mitarbeiter schon Böses, als sie bemerkten, dass manche der Kitten krank wirkten.

Fundkatzen schleppen lebensgefährliche Seuche ein

Als dann einige der Katzen sogar verstarben, wandten sich die Mitarbeiter des NRW-Tierheims an ein Labor – mit erschreckenden Ergebnissen. Auf Facebook berichtet das Tierheim: „Wir hatten soooo sehr gehofft, diese Zeilen nicht schreiben zu müssen…aber vergeblich. […] Durch Fundkatzen/Kitten wurde Parvovirose bei uns eingeschleppt.“

+++ Essen: Grugapark-Besucher können diesen Anblick kaum aushalten – „Einfach nur schrecklich!“ +++

Parvovirose, oder auch Katzenseuche genannt, ist eine schwerwiegende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Die Krankheit ist hochansteckend und gefährdet, insbesondere Jungtiere. Infizierte Katzen haben Symptome wie Durchfall, Erbrechen und Apathie, und im schlimmsten Fall kann die Krankheit sogar zum Tod der Tiere führen.

Das Tierheim in NRW reagiert sofort, denn jetzt heißt es, die „Seuche schnell in den Griff zu bekommen“, um zu vermeiden, dass „weitere Tiere sterben“. Daher hat man beschlossen, die Aufnahme von neuen Katzen vorläufig zu stoppen.

+++ Zoo Dortmund: Ungebetener Gast im Löwen-Gehege! Weibchen schleicht sich sofort heran +++

Tierheim in NRW bittet um finanzielle Unterstützung

Der Ausbruch der Seuche bedeutet jedoch für das NRW-Tierheim auch eine enorm große finanzielle Belastung, wie auf Facebook erklärt wird. Daher schreibt das Tierheim: „Unsere Tierarztkosten und die Ausgaben für Medikamente und Schutzmaßnahmen steigen durch die Seuche gerade gewaltig.“

Mehr Themen:

Um die Seuche in den Griff zu bekommen und alle anstehenden Kosten zu bezahlen, ist das NRW-Tierheim gerade jetzt auf finanzielle Hilfe angewiesen. Wenn man das Tierheim durch eine Spende unterstützen will, findet man alle relevanten Informationen auf der Website des Tierheims in Köln Zollstock.