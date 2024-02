Schicksal reißt Tierheim in NRW das Herz in Stücke – „Todtraurig und gemein“

Pfleger und Helfer in Tierheimen sind Kummer gewohnt und haben schon viel erlebt. Doch selbst sie geraten bei manchen Schicksalen noch aus der Fassung. So wie jetzt ein Tierheim in NRW.

Mit 17 Jahren landete eine schwerkranke Katze in einem Tierheim in NRW, konnte aufgepäppelt und sogar noch einmal vermittelt werden. Endlich hatte der Kater sein Glück gefunden. Doch es war nur von sehr kurzer Dauer.

Tierheim in NRW: Bitteres Schicksal für Kater-Opa

In den letzten Jahren war es Oiseau d’eau nicht gut ergangen. Im stolzen Katzen-Alter von 17 Jahren war das Tier mit dem besonderen Namen als Fundkatze beim Tierheim in Köln-Zollstock abgegeben worden. Mit einer Niereninsuffizienz, einer Schilddrüsen-Überfunktion und Arthrose ging es dem Opa gar nicht gut. Doch die Fürsorge und Liebe der Pfleger ließ den kölschen Kater gut genesen.

Und nicht nur das: Trotz seines hohen Alters fand Oiseau d’eau noch einmal ein neues Zuhause. Der verschmuste Europäisch Kurzhaar kam zu einer Frau, die sich liebevoll um den neuen Mitbewohner kümmerte. Nach viel Leid und Elend hatte das Tier endlich auch mal Glück. Doch das Schicksal schlug wieder zu.

„Es tut uns von Herzen leid“

Im neuen Heim ging es mit dem Kater trotz aller Liebe und Fürsorge plötzlich bergab. „Oiseau d’eau baute rasant ab, es ging ihm schlecht, er kam in die Tierklinik, wo er letztlich in den Armen seines Frauchens starb“, berichtet das Tierheim in NRW, das von der Nachricht selbst tief getroffen wurde. Nur wenige Tage verbrachten Katze und Frauchen gemeinsam, da war es wieder vorbei. Und das nach so vielen Jahren Qual und Kampf.

„Manchmal ist das so…ein Tier, das lange gekämpft hat um ein wenig von der Sonnenseite des Lebens zu erhaschen, lässt manchmal einfach los, wenn es endlich mitten auf der Sonnenseite des Lebens gelandet ist. Es hört auf zu kämpfen, denn alles ist schön…sooo schön…endlich schön…“, erklären die Pfleger. „Es tut uns von Herzen leid, dass Oiseau d’eau und sein lieber Mensch so unglaublich schnell voneinander getrennt wurden. Es ist einfach todtraurig und gemein. Wir sind aber auch dankbar, dass der Kater noch einmal so richtig Liebe, Fürsorge und Geborgenheit in einem eigenen Zuhause erleben durfte – denn dieses, wenn auch kurze Glück, nimmt er mit auf seine letzte Reise.“