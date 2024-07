Tierheim in NRW verzweifelt an bildhübscher Katze – „Klitzekleine Macke“

Große Verzweiflung beim Tierheim Köln-Dellbrück! Ein Kater hält die Pfleger dort ordentlich auf Trab. Den Grund werden wohl einige Tierbesitzer kennen.

Im Tierheim Köln-Dellbrück warten zahlreiche Vierbeiner derzeit auf ein neues Zuhause. In neue liebevolle Hände vermittelt werden, soll auch Kater Baloe. Doch als einfach gestaltet sich das nicht. Dabei ist Balou ein hübsches Kerlchen. Doch eine Eigenschaft an ihm erschwert die Suche nach dem passenden Besitzer.

Tierheim in NRW: Katze will Pillen nicht schlucken

„Balou ist ein ziemlicher Traumtyp: Er sieht aus wie ein Model, sein Fell ist weich wie mit Perwoll gewaschen und freundlich ist er obendrein. Er hat nur eine klitzekleine Macke, von der so mancher Katzenbesitzer ein Liedchen singen kann: Balou braucht Schilddrüsen-Tabletten und die will er partout nicht nehmen“, schreibt das Tierheim in seinem Beitrag.

„Egal in welcher Delikatesse man sie versteckt, er findet sie und frisst drumherum. Also muss tagtäglich der Tablettengeber seinen Job tun – und darüber ist Balou, je nach Laune, nicht immer amused. Wir können Euch versichern, dass es auf jeden Fall machbar ist und zeigen Euch bei Interesse an einer Adoption natürlich alle Tricks und Kniffe“, heißt es weiterhin in dem Facebook-Beitrag.

In einem Tierheim in NRW wartet Balou auf ein neues Zuhause. Foto: Tierheim Köln-Dellbrück

Tierbesitzer geben zahlreiche Tipps

Und in den Kommentaren teilen zahlreiche Tierbesitzer ihre Tricks, wie man den Vierbeinern einfacher die benötigten Medikamente zuführen kann. „Köpfchen nach hinten, Maul mit Finger öffnen, Tablette ganz nach hinten, Schluckreflex auslösen, fertig“, meint eine Frau. „Meine Katze bekommt ihre Tablette zwischen zwei, drei größeren Leckerchen in einem Leberwurst- oder Butterburger. Das funktioniert. Die Leckerchen werden gekaut und die Tablette gleich mit“, meint eine weitere Person.

Wer Balou gerne ein neues Zuhause schenken möchte, der kann sich beim Tierheim Köln-Dellbrück melden. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der Kater schon bald ein neues Zuhause findet.