Tierheim in NRW: Karton im Keller aufgetaucht – beim Blick hinein bleibt Pflegern die Luft weg

Als ein Karton in einem Keller gefunden wurde, dachte man sich zunächst nichts Böses. Als man diesen jedoch öffnete, konnte man den Inhalt kaum fassen und kontaktierte sofort das Tierheim in NRW.

Der Karton wurde in einem Keller an der Richratherstrasse in Langenfeld abgestellt und auf den ersten Blick konnte man nicht erahnen, was sich in diesem verbarg. Als man den Karton öffnete, waren nicht nur die Mitarbeiter des NRW-Tierheims fassungslos, denn in diesem befanden sich zwei Katzen.

NRW-Tierheim: Karton hatte keine Luftlöcher

Die beiden Katzen wurden einfach in den Karton gepackt und in einen Keller abgestellt. Besonders schockierend ist, dass man es nicht mal für nötig hielt, Luftlöcher in den Karton zu stehen. Man kann nur von Glück reden, dass man die beiden Katzen gefunden hat, anderseits mag man sich nicht ausmalen, was hätte passieren können.

Das NRW-Tierheim ist über den Fund schockiert und kümmert sich um die beiden Katzen, damit diese sich von ihrer traumatisierenden Erfahrung erholen. Wie das Tierheim Hilden auf Facebook berichtet, sind die beiden „nicht gechipt“, also kann man den ehemaligen Besitzer der Katzen nicht einmal ausfindig machen.

Nicht nur die Mitarbeiter des NRW-Tierheims sind schockiert, dass man die beiden Katzen auf diese Art und Weise ausgesetzt hat. Auch in den Kommentaren können die User kaum fassen, dass die beiden Kater in einem Karton aufgefunden wurden.

Nutzer sind schockiert über den Fund

Eine Userin schreibt: „… Wie die Menschen mit den Tieren umgehen, ist abartig und so traurig. Alles Gute den beiden Flauscheballen und gut, dass es euch gibt“. Auch eine andere Nutzerin ist entsetzt über den Fund der Katzen und schreibt: „Schon wieder im Karton. Und auch keine Luftlöcher.“ Leider findet man in letzter Zeit immer häufiger ausgesetzte Katzen in Kartons.

Man kann nur von Glück reden, dass die beiden Katzen ihren Weg in das NRW-Tierheim gefunden haben. Jetzt kann man nur hoffen, dass die beiden Katzen eine schönere Zukunft haben, wie sich auch eine Userin wünscht: „Hoffe, dass die beiden ein tolles Zuhause finden und zusammen bleiben können.“