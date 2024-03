Tierheim in NRW: Katze mehrfach angeschossen – Tierfreunde weinen bittere Tränen

Die Mitarbeitenden aus diesem Tierheim in NRW können kaum glauben, was sie da sehen. Eine schwer verletzte Katze kämpft in ihrer Obhut ums Überleben, nachdem ihr sechsmal in den Kopf geschossen wurde. Dass sie überhaupt noch lebt, ist ein Wunder. Im Netz schalten sich etliche Tierfreunde ein, die das Tierheim Bocholt so gut es geht unterstützen wollen.

„Heute ist wieder so ein Tag für die Tonne, aber gleichzeitig zeigt er, wie wichtig unsere Arbeit ist und warum wir es machen“, schreibt das Tierheim in NRW im Netz. Immer wieder müssen die Tierretter mit den schweren Schicksalsschlägen ihrer Schützlinge zurechtkommen, doch die Geschichte dieses Katers hat selbst ihnen den Boden unter den Füßen weggerissen.

Tierheim in NRW: Katze kämpft ums Überleben

Am 6. März kam die entscheidende Meldung: Ein Kater mit einer Augenverletzung wurde in Rees sichergestellt und braucht ganz dringend Hilfe. Ein Paar hat das verletzte Tier in seinem Garten gefunden. Der Tierschutzverein fackelte nicht lange und machte sich sofort auf den Weg. Nur wenige Augenblicke später zeichnete sich das Ausmaß der Verletzungen ab.

Mit dem verletzten Vierbeiner im Gepäck entschieden sich die Tierretter dazu, sofort zum Tierarzt zu fahren. Nach einer ersten Untersuchung stand fest: „In dem verletzten Auge war ein Geschoss und fünf weitere im ganzen Kopf verteilt. So wie sich das Ganze darstellte, war der Kater gefangen, und jemand hat einfach mal sein Luftgewehr entleert und gezielt nur auf den Kopf geschossen“, so Claudia Krock von Tiernotruf, wie der „Westfälische Anzeiger“ berichtet.

Nach einer langen OP und Stunden des Bangens kämpft der Kater nach wie vor um sein Leben. Sein Auge musste entfernt werden und auch von den Zähnen sind nur wenige übrig.

Auch die Tierfreunde in den sozialen Netzwerken sind entsetzt. „Ich weiß wirklich gar nicht, was man dazu noch sagen kann. Danke an euch und die Tierrettung, dass ihr euch um das arme Wesen kümmert“, heißt es in der Kommentarspalte unter dem Facebook-Beitrag: „Ich wünsche denjenigen viel Kraft, die dieses Elend hautnah miterleben müssen.“

Ob es der kleine Kater schafft, bleibt abzuwarten.