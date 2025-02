Tierheim in NRW gibt Hund an neuen Besitzer ab – zwei Monate später folgt die bittere Nachricht

Nur mit einem sehr schlechten Gefühl musste das Tierheim in NRW diesen Hund an einen neuen Besitzer abgeben. Nach nur zwei Monaten bestätigte sich die böse Vermutung des Tierheims Köln-Dellbrück.

Der junge Dobermann musste in seinen jungen Jahren bereits eine tragische Odyssee erleiden. Bei einem Tiertransport aus Bulgarien wurde Archi mit sieben weiteren Hunden beschlagnahmt und fand seinen Weg in das Tierheim in NRW.

Tierheim in NRW: Neuer Besitzer war überfordert

Im NRW-Tierheim stellten die Mitarbeiter erschrocken fest, dass Archis Ohren kupiert wurden. Dieser Eingriff, bei dem die Ohrmuschel des Hundes aus optischen Gründen operativ gekürzt wird, ist in Deutschland mittlerweile illegal und gilt als Tierquälerei.

+++ Duisburg bekommt neues Mega-Geschäft – das gab es noch nie! +++

Trotz der Beschlagnahmung des Tieres gab das Amt diesen wieder frei, da er bereits einen Käufer im Ausland hatte. Das NRW-Tierheim hatte zwar ein schlechtes Gefühl, aber war gezwungen, Archi an seinen neuen Besitzer auszuhändigen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach nur zwei Monaten erhielt das Tierheim in NRW die schlechte Nachricht. Der neue Besitzer des Dobermanns war mit dem jungen Hund komplett überfordert. So fand Archi nach einer langen Reise seinen Weg wieder zurück in das Tierheim Köln-Dellbrück.

+++ Sparkasse Dortmund: Kundin macht großen Fehler – und ist sofort eine Riesen-Summe los +++

Dobermann Archi hat endlich ein neues Zuhause

Nach diesem langen Leidensweg hat Archis Geschichte jedoch ein richtiges „Happy End“. Erleichtert teilt das NRW-Tierheim auf Facebook mit: „Dobi Archi hat ein Zuhause gefunden und wir freuen uns unglaublich darüber.“ Der junge Dobermann hat es auch wahrlich verdient, endlich ein richtiges Zuhause zu finden, wo er sich von seinem schweren Schicksal, erholen kann.

Mehr Themen:

Auch in den Kommentaren freuen sich die Follower des NRW-Tierheims darüber, dass Archi endlich seine „für-immer-Familie“ gefunden hat. Ein Nutzer kommentiert: „Der Bub fühlt sich auch geborgen, wie es aussieht. Ihm und seiner Familie alles Gute.“