Tierheim in NRW öffnet Post – beim Inhalt stockt Pflegern der Atem: „Der Wahnsinn“

Verlassen, traurig und einsam – so fühlen sich viele Tiere in den Tierheimen in NRW. Schließlich sitzen sie jeden Tag in ihrem Heim und warten sehnsüchtig auf eine neue Familie – verständlich, dass die traurigen Blicke der Samtpfoten und Vögel die Pfleger nicht kaltlassen.

Doch nun sorgte auch der Inhalt eines Pakets für große Augen. Die Tierpfleger des Tierheims in NRW kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Tierheim NRW: Mitarbeiter sind buff – Paket löst Freude aus

So sahen die Mitarbeiter des Tierheims Hilden einen Brief, dessen rosa Briefpapier mit allerlei Rosen und Aufklebern verziert war. Doch nicht nur das brachte sie zum Lächeln, sondern vor allem der Inhalt. Denn darauf schrieben „Maja und Isabel“ Worte, die die Tierschützer wohl noch lange nicht vergessen werden.

So betonten die beiden Tier-Freunde, dass sie „in den letzten Monaten fleißig Armbänder gebastelt“ hätten. Doch dabei blieb es nicht, denn sie versuchten, die handgefertigten Sachen an Familie, Verwandte und Freunde „gegen eine Spende“ zu verkaufen. Und genau diese wollten die beiden Mädchen dem Tierheim NRW zukommen lassen.

Und offensichtlich kamen die Armbänder bei den Käufern mehr als gut an, denn Maja und Isabel nahmen 300 Euro ein! Kein Wunder, dass die Betreuer betonten, die Aktion sei „der Wahnsinn“.

Spenden-Aktion sorgt für Begeisterung

Kein Wunder, dass bei all der finanziellen Hilfe auch die Tier-Freunde auf Facebook hin und weg waren. So textet ein User: „Super schöne Idee und Aktion. Tolle Mädchen, Danke.“ Und auch ein weiterer Fan meint: „Das ist ja toll von den Mädels. Ich gratuliere den beiden.“ „Mehr von diesen Tierliebenden Mädels, natürlich auch Jungs“, findet auch ein anderer Tier-Freund.

Da kann man wirklich nur Danke sagen! Und wer jetzt auch den Tierheimen in NRW helfen möchte, kann ja mal den Dachboden oder Keller durchstöbern. Die Tierpfleger freuen sich immer über warme Decken und allerlei Kuscheltiere.