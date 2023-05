Tierheim in NRW nach Schock-Fund fassungslos – wie konnte es nur dazu kommen?

Ach, wie traurig! Was einem Tierheim in NRW da wieder in die Hände gefallen ist, rührt zu Tränen. Zwei putzige Fellnasen wurden am 4. Mai einfach so auf einem Parkplatz ausgesetzt. Als das Tierheim in NRW sie fand, sahen die Vierbeiner wirklich sehr mitgenommen aus.

Dabei war eines der Tiere gerade einmal wenige Wochen alt und das andere kaum ein paar Monate. Wo steckt nur ihre Mutter? Und wie konnten die Besitzer ihre winzigen Schützlinge einfach so herzlos vor die Tür setzen?

Tierheim in NRW: Tierbabys ausgesetzt

Das Tierheim Düsseldorf ist schockiert – und das zu Recht. Zwei kleine Kaninchen kauerten herrchenlos auf einem Parkplatz an der Kalkumer Schloßallee im Stadtteil Lohausen. Zwischen Müll versteckten sie sich in einem Gebüsch, vollkommen verwirrt darüber, was eigentlich los war. In einem Moment wohnten sie noch in der wohligen Wärme ihres Zuhauses und im nächsten setzte ihr Herrchen sie einfach dort an der Straße ab.

Eine aufmerksame Person entdeckte die beiden Hasenpfötchen und konnte das jüngere von beiden ins Tierheim bringen. Es ist gerade einmal fünf bis sechs Wochen alt. Das andere, ebenfalls männliche und unkastrierte Böckchen, konnte die Tierrettung wenig später einfangen und ebenfalls dem Tierheim überbringen. Dieses schätzen die Tierschützer auf maximal sechs Monate. Zur Info: Kaninchen gelten erst mit einem Jahr als erwachsen. Demnach handelt es sich bei beiden um Jungtiere.

Verwahrlostes Kaninchen-Baby

Der Zustand der beiden Kaninchen bereitete dem Tierheim zunächst Sorgen. Das Fell an dem Bauch des einen Jungtieres war furchtbar mit Urin und Kot verklebt. Doch egal wie herzlos sich ihr Herrchen den Tieren gegenüber verhalten haben mochte, beide waren sofort sehr zutraulich. Und offenbar ging es ihnen den Umständen entsprechend gut, denn sie erkundeten sogleich ihr neues Gehege im Tierheim.

Nun steht der Verein in Düsseldorf mit zwei neuen Bewohnern und einer Menge Fragen alleine da. Wer hat die Kaninchen ausgesetzt und wieso? Und wo ist ihre Mama? „Was aus dem Muttertier und den Geschwisterchen des Kleinen geworden ist, werden wir wohl nie erfahren“, müssen sich die Mitarbeiter wohl oder übel damit abfinden.