Tierheim in NRW: Vierbeiner eiskalt ausgesetzt – Besitzer schockt mit Herzlos-Brief

Die Mitarbeiter aus diesem Tierheim in NRW mussten sich mal wieder mit einem traurigen Fund rumschlagen. Nicht nur, dass zwei zuckersüße Tiere einfach in einem Käfig ausgesetzt worden sind. Es lag auch noch ein erschütternder Brief des ehemaligen Besitzers bei.

Tierheim in NRW: Herzlos-Brief des Besitzers

Aus dem Düsseldorfer Tierheim wurde wieder einmal ein Fund gemeldet, bei dem man nur den Kopf schütteln kann. Am Montagnachmittag (4. März) wurde in der Nähe des Einkaufszentrums an der Kurt-Schumacher-Straße 1 im Düsseldorfer Stadtteil Garath eine blau-graue Transportbox gefunden. Der Besitzer aus NRW hatte sie offenbar ganz bewusst dort abgestellt. Darin befanden sich zwei kleine Kaninchen, genauer gesagt Hermelin-Kaninchenweibchen. Doch damit nicht genug. Auch ein Brief lag bei.

„Ich möchte das die zwei weißen Hasen in guten Hände kommen, da ich mich nicht weiterhin um die kümmern kann. Das sind Hasen, die immer im Garten gelebt haben. Tut mir leid. Ich hatte auch zwei Katzen und einen Hund, kennen somit das Umfeld“, steht auf dem Zettel, der in der Box liegt.

165 ausgesetzte Tiere!

Geschichten wie die der beiden kleinen Kaninchen nahm das Tierheim Düsseldorf daraufhin zum Anlass, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Zahlreiche Kleintiere und Schildkröten wurden im Großraum Düsseldorf gefunden. „Zusammengezählt handelte es sich um: 49 Kaninchen, 28 Meerschweinchen, 4 Wüstenrennmäuse, 48 Farbmäuse, 6 Farbratten und 2 Hamster“, verkündet das Tierheim aus NRW die traurige Bilanz. Auch 15 Land- und 13 Wasserschildkröten kommen auf die Liste dazu. Das macht insgesamt satte 165 Tiere, die entweder bewusst ausgesetzt oder mit einem „hab ich gefunden“ beim Tierheim abgegeben worden sind.

Eine überaus traurige Bilanz. „2024 hat schon längst begonnen und die ersten Fundtiere für den Kleintierbereich sind schon da. Wegwerf-Ware Tier … ?!“ fragt sich das Tierheim aus NRW verzweifelt in einem Beitrag auf Facebook.